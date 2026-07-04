Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς αναμένεται σύντομα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στη Σουηδία, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες τα έχουν βρει με τη Σάντεφιορντ και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Σε αυτό το πλαίσιο ο 22χρονος Σουηδός στόπερ θα πάει άμεσα στην ολλανδία, ώστε να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Θυμίζουμε πως οι Σουηδοί αναφέρουν πως το deal των δυο κλαμπ έκλεισε στα 5 εκατομμύρια, με τον Σμαΐλοβιτς να γίνεται η δεύτερη προσθήκη του Ολυμπιακού στα στόπερ μετά την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο.