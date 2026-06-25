Το παρασκήνιο με τους γκολκίπερ στον Ολυμπιακό

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta τι έχει παιχτεί με τους γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.

Είναι αλήθεια ότι τις προάλλες είχε πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού το όνομα του Χριστογεώργου. Όπως και ότι γρήγορα υποχώρησε και επανήλθε στο προσκήνιο ο Πόποβιτς.

Με τον Μαυροβούνιο γκολκίπερ να είναι μάλιστα πολύ κοντά να κλείσει. Ο Πόποβιτς θα έρθει με το παράσημο της ανάδειξης του καλύτερου γκολκίπερ της σεζόν στο πρωτάθλημα της Σερβίας και είναι ένας «άσος» που όπως θυμόμαστε οι «ερυθρόλευκοι» τον παρακολουθούν από πέρυσι.

Εύλογα, από την άλλη, αρκετός κόσμος αναρωτιέται γιατί ο Ολυμπιακός προχωράει την επιλογή του Πόποβιτς, ενώ θα μπορούσε να πάρει τον Χριστογεώργο κι έτσι να κερδίζει μία θέση ξένου στην ευρωπαϊκή λίστα. Διότι, με τον Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός θα έχει 16 ξένους συν τον Μαυροβούνιο γκολκίπερ 17ο, ενώ με τον Χριστογεώργο θα είχε 17 ξένους, καθώς ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ θα καταλάμβανε φυσικά μία θέση στη λίστα των Ελλήνων-και θα ενισχύονταν γενικότερα και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της ομάδας.

Η απάντηση έχει να κάνει με την ορθότητα της έκφρασης «θα μπορούσε να πάρει τον Χριστογεώργο». Πολύ απλά γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι ο Παναθηναϊκός δίνοντας το παιδί στον ΟΦΗ κράτησε το δικαίωμα να μπορεί να τον επαναγοράσει δίνοντας τα ίδια χρήματα με την πρόταση άλλης ομάδας στον ΟΦΗ. Δηλαδή, πάει ο Ολυμπιακός και συμφωνεί με τον ΟΦΗ στο ένα εκ. Ευρώ; Ο Παναθηναϊκός μπορεί την επόμενη ημέρα να πληρώσει αυτός το ένα εκ. Ευρώ και να πάρει πίσω τον άλλοτε γκολκίπερ του.

Θα ρωτήσετε, και πώς είναι βέβαιος ο Ολυμπιακός ότι ο Παναθηναϊκός θα ασκήσει το σχετικό του δικαίωμα. Βέβαιος δεν μπορεί να είναι, αλλά όταν για παράδειγμα βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός αξιοποιώντας την καλύτερη σχέση που είχε με τον Κομπότη έτρεξε να πάρει τον Τσάπρα, όταν ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 3 εκ. Ευρώ (συν 30% ποσοστό μεταπώλησης)…Όταν, για να δούμε άλλο παράδειγμα, μόλις τον Γενάρη ο Παναθηναϊκός έσπευσε να πληρώσει 10 εκ. Ευρώ για να αγοράσει τον Αντίνο, για τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κινηθεί έντονα έξι μήνες νωρίτερα…

Τότε, λογικό είναι να σκέφτονται στον Ολυμπιακό ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Χριστογεώργο, που είναι και πιο απλό. Και σε μία τέτοια περίπτωση μετράει, εκτός από το πραγματικό. και το επικοινωνιακό κόστος.

Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο και τις μεταγραφές ποτέ μην λες ποτέ, αλλά μέχρι αυτή την στιγμή έτσι είναι τα πράγματα για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ στον Ολυμπιακό. Πάει για -ιτς.

Άσχετο: Ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού είναι να αρχίσουν οι εργασίες για το νέο Καραϊσκάκη σε 11 μήνες από σήμερα, μέσα με τέλη Μαίου του 2027. Να πάει δύο σεζόν στο ΟΑΚΑ και να μπει στο καινούργιο γήπεδο τον Αύγουστο του 2029.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Και για κάποια παιδιά της Κ19 ακούστηκε μήπως μπορούσαν να πάνε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Όπως ο δεξιός μπακ Σιώζος, ο στόπερ Αβραμούλης και ο κεντρικός χαφ Φίλης.

Μοιάζει δύσκολα, όμως, να προκύψει τέτοια εξέλιξη, καθώς ο Αβραμούλης κρίνεται ακόμη άγουρος, ο Φίλης παίζει στα χαφ όπου υπάρχουν αρκετές λύσεις κι ο Σιώζος είναι ο μικρότερος όλων, στα 17.

Ίσως η περίπτωση του Σιώζου να είχε μία μεγαλύτερη τύχη, με το σκεπτικό ότι πίσω από τον Μαφέο για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχει μόνο ο Ρόντινεϊ, που υπολογίζεται ως εξτρέμ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍