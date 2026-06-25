Σε πρώτη φάση υπάρχει μία πρώτη 22άδα για την ομάδα του Ολυμπιακού, που φαίνεται να... προκρίνεται για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Ολυμπιακός σε αυτή την χρονική συγκυρία έχει παίκτες που περιμένει να έρθουν ή να κλείσει - εάν το προτιμάτε έτσι - αλλά και παίκτες που είναι να φύγουν. Στην 2η κατηγορία υπάγονται ακόμα και παίκτες που μπορεί να είναι σε πρώτη φάση στην προετοιμασία.

Κατά τα λοιπά οι Ελ Καμπί και Ταρέμι έχοντας τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ με Μαρόκο και Ιράκ αντίστοιχα μένει να φανεί το πότε τελικώς θα ενσωματωθούν καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με το πόσο θα συνεχίσουν ή όχι οι Εθνικές τους στην διοργάνωση. Επίσης εφόσον οι Ερυθρόλευκοι κάνουν και άλλες μεταγραφές έως τις 3 Ιουλίου ο παρακάτω αριθμός θα αυξηθεί και ενώ υπάρχει και το έξτρα στοιχείο των νεαρών που μπορεί να ακολουθήσουν την αποστολή όπως πχ ο στόπερ Κουτσίδης.

Άρα οι 22 που με τις δεδομένες συνθήκες είναι για να ταξιδεύουν στην Ολλανδία στις 3 Ιουλίου είναι οι:

Τερματοφύλακες: Τζολάκης και Στουρνάρας

Αμυντικοί: Μαφέο, Ροντινέϊ*, Ορτέγα, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα και Κάρμο

Χαφ: Έσε, Γκαρθία, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο και Φορτούνης**

Εξτρέμ: Ζέλσον, Ροντινέϊ*, Αντρέ Λουίζ, Φορτούνης**, Μασούρας και Στρεφέτσα

Φορ: Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον

* Ο Ροντινέϊ λογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ αλλά είναι δεξιός μπακ.

** Ο Φορτούνης λογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ αλλά είναι χαφ.