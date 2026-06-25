Γκώνιας: Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ποδοσφαιριστή Το τελευταίο αντίο στον Τάκη Γκώνια
Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια.
Ο Γκώνιας ξεδίπλωσε το ταλέντο του, αγαπήθηκε από τον κόσμο, ενώ όταν σταμάτησε την καριέρα του έγινε προπονητής. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, όμως και την Τετάρτη άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.
Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό, όπου είχε δύο θητείες (1993-1997 και 2003-2004), στον Ηρακλή επίσης δύο φορές (1997-1998 και 2002-2003), τη Σπόρτινγκ Χιχόν, τον Πανηλειακό, τον Πανιώνιο, τη Μεσίνα και την Κροτόνε.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός για Γκώνια: «Βαθιά θλίψη και οδύνη...»
Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική περνώντας από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Kallithea, του Εργοτέλη, της Ουάντι Ντέγκλα και των Πάιραμιντς. Στην τελευταία ομάδα, έκατσε μάλιστα δύο φορές στον πάγκο της (Ιουν. 2021 - Σεπτ. 2021 και Απρ. 2022 - Γεν. 2023) και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.
Στην κηδεία του βρέθηκαν πρώην συμπαίκτες του και προπονητές του. Ανάμεσά τους ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Ντανιέλ Μπατίστα, ενώ παρών ήταν ο πρόεδρος του Λεβαδειακού Γιάννης Κομπότης. Στεφάνι κατέθεσε ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
Δείτε φωτορεπορτάζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.