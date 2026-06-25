Στη Λιβαδειά έγινε η κηδεία του σπουδαίου ποδοσφαιριστή Τάκη Γκώνια.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησε τον Τάκη Γκώνια.

Ο Γκώνιας ξεδίπλωσε το ταλέντο του, αγαπήθηκε από τον κόσμο, ενώ όταν σταμάτησε την καριέρα του έγινε προπονητής. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, όμως και την Τετάρτη άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό, όπου είχε δύο θητείες (1993-1997 και 2003-2004), στον Ηρακλή επίσης δύο φορές (1997-1998 και 2002-2003), τη Σπόρτινγκ Χιχόν, τον Πανηλειακό, τον Πανιώνιο, τη Μεσίνα και την Κροτόνε.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική περνώντας από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Kallithea, του Εργοτέλη, της Ουάντι Ντέγκλα και των Πάιραμιντς. Στην τελευταία ομάδα, έκατσε μάλιστα δύο φορές στον πάγκο της (Ιουν. 2021 - Σεπτ. 2021 και Απρ. 2022 - Γεν. 2023) και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.

Στην κηδεία του βρέθηκαν πρώην συμπαίκτες του και προπονητές του. Ανάμεσά τους ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Ντανιέλ Μπατίστα, ενώ παρών ήταν ο πρόεδρος του Λεβαδειακού Γιάννης Κομπότης. Στεφάνι κατέθεσε ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

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