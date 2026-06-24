Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τετάρτης (24/06) ο γνωστός Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, Τάκης Γκώνιας.

Με μία πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (24/06) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό όπου έκανε δύο θητείες (1993-1997 και 2003-2004), τον Ηρακλή επίσης δύο φορές (1997-1998 και 2002-2003), τη Σπόρτινγκ Χιχόν, τον Πανηλειακό, τον Πανιώνιο, τη Μεσίνα και την Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική περνώντας από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Kallithea, του Εργοτέλη, της Ουάντι Ντέγκλα και των Πάιραμιντς. Στην τελευταία ομάδα, έκατσε μάλιστα δύο φορές στον πάγκο της (Ιουν. 2021 - Σεπτ. 2021 και Απρ. 2022 - Γεν. 2023) και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και, εν συνεχεία, προπονητής, με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανήκει στην κατηγορία των παικτών που συνδύασαν με γκολ τον πρώτο αγώνα τους στην Εθνική Ομάδα. Συγκεκριμένα, στις 19 Αυγούστου 1997, ο Τάκης Γκώνιας φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο με προπονητή τον αείμνηστο Κώστα Πολυχρονίου και σκόραρε στον νικητήριο φιλικό αγώνα με την Κύπρο (2-1) στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης».

Ειλικρινή συλλυπητήριά προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του Τάκη Γκώνια.