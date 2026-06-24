Ολυμπιακός για Γκώνια: «Βαθιά θλίψη και οδύνη...»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τον Τάκη Γκώνια, που στο παρελθόν τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα.

Με μία πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (24/06) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Με τον Ολυμπιακό, ο Γκώνιας μέτρησε 89 συμμετοχές και σκόραρε μία φορά, ενώ είχε και 6 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Τάκη Γκώνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».