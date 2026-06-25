Σε μια σημαντική ενίσχυση προχώρησε ο Βόλος με την ομάδα της Μαγνησίας να παίρνει ως ελεύθερο τον Χαμζά Μεντίλ που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στον Άρη.

Καλοκαίρι χωρίς μεταγραφικές κινήσεις δεν γίνεται και φυσικά ο Βόλος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Οι Βολιώτες συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ προχωρώντας σε μια εξαιρετική κίνηση.

Συγκεκριμένα ήρθαν σε συμφωνία με τον Χαμζά Μεντίλ που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Άρη. Οι «κίτρινοι» δεν ανανέωσαν τον 28χρονο Μαροκινό που αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και χαφ και ο Βόλος κινήθηκε για να τον αποκτήσει.

Με τον Άρη τα δύο αυτά χρόνια είχε σε όλες τις διοργανώσεις 26 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ. Την καριέρα του στην Ευρώπη ο Μεντίλ την ξεκίνησε στην Λιλ με την οποία είχε 16 συμμετοχές, πηγαίνοντας στη συνέχεια στην Γερμανία και την Σάλκε, παίζοντας ωστόσο μόνο σε 9 παιχνίδια.

Οι Γερμανοί τον δάνεισαν στους Γάλλους της Ντιζόν έχοντας 20 εμφανίσεις με 1 γκολ. Παρότι η εικόνα του ήταν καλή δεν έπεισε τους ανθρώπους της Σάλκε που τον έδωσαν πάλι δανεικό, αυτή την φορά στην Τουρκία και την Γκαζιαντέπ με την οποία έπαιξε 23 φορές έχοντας και πάλι 1 γκολ.

Το Βέλγιο και η Λέουβεν ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του πριν έρθει στην χώρα μας, αρχικά όπως αναφέραμε για τον Άρη και πλέον για τον Βόλο. Με την Λέουβεν είχε 16 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Πρόκειται για έναν παίκτη που αναμένεται να δυναμώσει την αριστερή πλευρά του Βόλου, ο οποίος φυσικά και θα συνεχίσει τις μεταγραφικές του κινήσεις.