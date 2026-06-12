Περισσότεροι από 200 νεαροί ποδοσφαιριστές έδωσαν το «παρών» στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, διεκδικώντας μια θέση στο έμψυχο δυναμικό των μικρών ομάδων της ΠΑΕ Βόλος.

Πάνω από 200 νεαροί ποδοσφαιριστές δίνουν το «παρών» στις εγκαταστάσεις του συλλόγου του Βόλου, διεκδικώντας μια θέση στο έμψυχο δυναμικό των μικρών ομάδων της ΠΑΕ (U19 και U17) και ακόμα και την προοπτική της α' ομάδας. Τα δοκιμαστικά διεξάγονται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των προπονητών της πρώτης ομάδας και των υποδομών, οι οποίοι αξιολογούν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, την τεχνική κατάρτιση και τη συνολική παρουσία των νεαρών αθλητών μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς παιδιά από όλη την Ελλάδα παρέστησαν και στα φετινά δοκιμαστικά. Οι ιθύνοντες της ομάδας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για τη μεγάλη συμμετοχή όσο και για το επίπεδο των νεαρών ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στη διαδικασία. Από τους υπό δοκιμή νεαρούς ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα επιλέξει τους καλύτερους, οι οποίοι και θα στελεχώσουν τα τμήματα U-19 και U-17. Οι δοκιμές των νεαρών ποδοσφαιριστών θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο, οπότε και θα γίνουν οι τελικές επιλογές.