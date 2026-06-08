Ο Βόλος έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Άλεν Χαλίλοβιτς για την αντικατάσταση του Χουάνπι στη θέση του επιτελικού χαφ.

Ο Χουάνπι ήταν από τους ποδοσφαιριστές που έκανε τη διαφορά στον Βόλο και δεν θα συνεχίσει στο Πανθεσσαλικό αφού μετακόμισε στην Κόστα Ρίκα. Οι Θεσσαλοί έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση του επιτελικού χαφ που θα τον αντικαταστήσει και σε αυτό το πλαίσιο όπως προκύπτει από ρεπορτάζ έχουν ξεχωρίσει τον Άλεν Χαλίλοβιτς.

Ο 29χρονος βραχύσωμος (1,69μ.) μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σιτάρντ και βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου. Ο Κροάτης προέρχεται από δύσκολη σεζόν, καθώς έκανε μόλις 5 ολιγόλεπτες συμμετοχές στην Eredivisie, όμως κατάφερε να μοιράσει μια ασίστ.

Έχει καριέρα με μεγάλες παραστάσεις, καθώς έκανε τα πρώτα του βήματα από Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Μπαρτσελόνα, ενώ εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Χιχόν, Αμβούργο, Λας Πάλμας, Μίλαν, Σταντάρ Λιέγης, Χέρενφεεν, Μπίρμινγκχαμ, Ρέντιγκ και Ριέκα.