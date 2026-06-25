Διαβάστε στο Gazzetta όσα έγιναν στην πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Άπελντορν ημέρα τέταρτη για τον Παναθηναϊκό με την θερμοκρασία να θυμίζει περισσότερο Αθήνα παρά Ολλανδία και να κυμαίνεται πάνω από τους τριάντα βαθμούς.

Το σημερινό πρόγραμμα για το Τριφύλλι είχε αρχικά τελειώματα για το ένα γκρουπ(φορ, εξτρέμ και μπακ) και μαθήματα build up από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στους υπόλοιπους παίκτες του. Ο Δανός προπονητής με την μπάλα κάτω και κοντινούς συνδυασμούς δίδαξε στους ποδοσφαιριστές του τρόπους να «σπάνε» την πίεση του αντιπάλου, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν την μπάλα πιο ψηλά στο γήπεδο με άμεσο τρόπο.

Τόσο η Κοπεγχάγη όσο και η Βίμποργκ, οι προηγούμενες ομάδες του δηλαδή, επέλεγαν το build up μέσα από την πίεση, με την μπάλα κάτω και συνεργασίες. Με μία από τις βασικές αρχές την χρησιμοποίηση του τρίτου παίκτη(third man) που συμπληρώνει την συνεργασία για να σπάσει το press. «Είμαστε στην αρχή, είναι λογικό να κάνουμε λάθη. Μέσα από τα λάθη μάθουμε και θα δείτε πως σε λίγο διάστημα θα είμαστε καλύτεροι» ήταν η ατάκα του νεαρού κόουτς στην ολοκλήρωση της άσκησης.

Στη συνέχεια το γκρουπ χωρίστηκε σε δύο ομάδες και έπαιε διπλό με περιορισμό δύο επαφών σε μικρό χώρο. Στην μία ομάδα ήταν οι: Πένια, Ίνγκασον, Κάτρης, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Μπινιάρης, Ζαρουρί και Τεττέη. Στην άλλη οι: Γείτονας(Κότσαρης), Καλάμπρια, Σιώπης, Τουμπά, Λάβδας, Κοντούρης, Τσέριν, Ταμπόρδα, Αντίνο, Παντελίδης και μπαλαντέρ ο Τσιριβέγια.

Σε αυτή την άσκηση μπήκαν υπέροχα γκολ, με καλύτερο αυτό του Ταμπόρδα έπειτα από ομαδική συνεργασία, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Όταν ένα τέρμα ακυρώθηκε με την βοήθεια της κάμερας των αναλυτών, ο Νίστρουπ έκανε πλάκα στους παίκτες του λέγοντας πως «ίσως πρέπει πριν την προπόνηση να είστε πιο κοντά στους αναλυτές για φάσεις σαν αυτή».

Ο 38χρονος κόουτς σε μία από τις οδηγίες έδειξε την... απέχθειά του στις μακρινές μεταβιβάσεις. «Σας παρακαλώ η μπάλα στο έδαφος» ήταν η εντολή του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta