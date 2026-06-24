Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ έχει εντοπίσει το πρόβλημα και δουλεύει πάνω σε αυτό (vid)
Σε μία από τις πρώτες συζητήσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και πριν εκείνος αναλάβει το Τριφύλλι, είχε αναφερθεί στην εντύπωση που του είχαν κάνει οι δείκτες απόδοσης του συνόλου στο επιθετικό κομμάτι. Επίδοση που παρέπεμπε σε ομάδα που κυνηγούσε παραμονή στη κατηγορία και όχι διεκδίκηση του τίτλου.
Στην παρουσίασή του, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, ο Δανός προπονητής έκανε δημόσια αναφορά στο επιθετικό πρόβλημα που είχε η ομάδα την περσινή σεζόν. ''Με τέσσερα γκολ σε έντεκα παιχνίδια δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα'' ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, σχετικά με το φινάλε της παρουσίας των ''πρασίνων'' στη Super League.
Σε συνέχεια της πρωινής προπόνησης, όπου είχε και μαθήματα αμυντικής συμπεριφοράς της τετράδας, ο νεαρός κόουτς δούλεψε ξανά στις κινήσεις στο επιθετικό τρίτο και στα τελειώματα. Έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό το πρόβλημα και δουλεύει πάνω σε αυτό, θέλοντας να παρουσιάσει μία ομάδα πολύ πιο λειτουργική και απειλητική στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.
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Με κάθε τρόπο αλλά πάνω από όλα με την μπάλα στο έδαφος μέχρι κι έξω από την περιοχή. Με εξωτερικές κινήσεις των μπακ, με τους χαφ να κάνουν κινήσεις στα εσωτερικά ''κανάλια'', με σέντρες συρτά στο έδαφος... ξυραφιές αλλά και με μπαλιές στην πλάτη των αμυντικών, ώστε οι επιθετικοί να κινηθούν στον ελεύθερο χώρο και να σκοράρουν.
Ο Νίστρουπ ζητούσε συνεχώς ποιότητα στις επαφές, είτε αυτές είτε πάσες είτε τελειώματα. Τελειώματα στα οποία ξεχώρισε από όσους συμμετείχαν στην άσκηση, ο Βιθέντε Ταμπόρδα αλλά και ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος φημίζεται για την ικανότητά του να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό.
☘️🙌 Δουλειά στο επίθετο τρίτο ξανά από τον Νίστρουπ#paofc pic.twitter.com/NPJN1TdPbA— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 24, 2026
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