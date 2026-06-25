Αν η ποδοσφαιρική «τρέλα» του Νίστρουπ περάσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον Τζέικομπ Νίστρουπ και την ποδοσφαιρική σπίθα που θέλει να μετατρέψει σε πυρκαγιά.

Φτάνουν, ίσως και περισσεύουν, τρεις ημέρες συνύπαρξης με τον Τζέικομπ Νίστρουπ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας για να φτάσεις στο εξής συμπέρασμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με μία πιθανή επιτυχία ή αποτυχία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν εξετάζουμε αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Ούτε στόχος είναι να ωραιοποιηθούν καταστάσεις. Δεν υπάρχει και ανάγκη κιόλας. Το χορτάρι ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός κριτής των πάντων στο ποδόσφαιρο.

Η παρουσία, όμως, του Δανού τεχνικού σε αυτό το πρώτο διάστημα του βασικού σταδίου προετοιμασίας του Τριφυλλιού είναι ολοκληρωτική. Σε κάθε άσκηση, σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή είναι εκεί, στον ίδιο βαθμό που θα ήταν αν φορούσε τα ρούχα του ποδοσφαιριστή και έπρεπε να πείσει τον προπονητή του για μία ευκαιρία. Με ένταση στη φωνή του, με συνεχείς οδηγίες, με έμφαση στη λεπτομέρεια, με μία παρουσία που στέλνει το μήνυμα από την γλώσσα του σώματος και μόνο. «Εδώ θα υποφέρετε ποδοσφαιρικά, θα πονέσετε για να γίνουμε καλύτεροι και να φτάσουμε στην επιτυχία».

Είναι ξεκάθαρο πως ο Νίστρουπ έχει μέσα του ποδοσφαιρική φλόγα που καίει. Έχει μία ωραία ποδοσφαιρική «τρέλα», μία σπίθα που θέλει να την μετατρέψει σε πυρκαγιά για τον Παναθηναϊκό. Ζει και αναπνέει για κάθε στιγμή της προπόνησης, θεωρεί την κάθε επαφή, την κάθε κίνηση, σημαντική, ζωής και ποδοσφαιρικού θανάτου. Απόλυτα φυσιολογικά όλες οι προπονήσεις μέχρι τώρα έχουν υψηλή ένταση, πολύ μεγάλες απαιτήσεις και ένα προπονητικό επιτελείο που θέλει από την day1 να περάσει εκτός από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, τα πνευματικά εφόδια που απαιτούνται για ομάδα που θέλει να επιστρέψει στην κατάκτηση του τίτλου.

Οι κορυφαίοι προπονητές και ειδικοί συχνά δηλώνουν πως το ποδόσφαιρο εξαρτάται κατά 30% από το σωματικό και τακτικό κομμάτι και 70% από την ψυχολογία, την κοινωνική ικανότητα και την πνευματική προετοιμασία. Ο Νίστρουπ θέλω μαχητές και έστειλε το μήνυμα από την δεύτερη κιόλας ημέρα.

☘️🙌 Δουλειά στο επίθετο τρίτο ξανά από τον Νίστρουπ#paofc pic.twitter.com/NPJN1TdPbA June 24, 2026

Τα λόγια του; Ξεκάθαρα...

«Δεν θέλω να σας βλέπω ούτε μία στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι τον χρόνο και τις κινήσεις σας. Να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας, να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας, ακόμη χειρότερα. Δεν θελώ ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση. Πονάτε και σταματάτε; Δεν σας αρέσει κάτι και σταματάτε; Όχι στην ομάδα μου.

Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχθείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγκωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πρησμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού».

Θα είναι κομβικό, λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό αυτή η δίψα, η σπίθα, η «τρέλα» να περάσει στην ομάδα και σε ολόκληρο τον οργανισμό, ώστε να μπορέσει το σύνολο να παρουσιάσει την εικόνα μίας ομάδας που θα «πεθαίνει» στο γήπεδο σε κάθε φάση, σε κάθε δεύτερη μπάλα και θα έχει την πνευματική ετοιμότητα να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Το πόσο μεταδοτικός είναι ο Νίστρουπ θα το δούμε στα ματς της σεζόν, η σπίθα όμως είναι εδώ, η «τρέλα» η ωραία η ποδοσφαιρική επίσης και τούτο είναι σημαντικό...

