Ο Αλεσάντρο Βολιάκο δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε.

Ο 27χρονος (14/9/98) Ιταλός στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από τη Τζένοα, μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτησή του και με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ για τον Βολιάκο:

«Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα ολοκληρώνεται...

Ευχαριστούμε Αλεσάντρο για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Υγεία και επιτυχίες στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου!».