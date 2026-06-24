ΠΑΟΚ: Ο Βολιάκο δεν θα παραμείνει στην Τούμπα
Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε.
Ο 27χρονος (14/9/98) Ιταλός στόπερ, ο οποίος ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι δανεικός από τη Τζένοα, μέτρησε 14 συμμετοχές και 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτησή του και με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ για τον Βολιάκο:
«Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα ολοκληρώνεται...
Ευχαριστούμε Αλεσάντρο για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Υγεία και επιτυχίες στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου!».
Ο δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο από τη Τζένοα ολοκληρώνεται...— PAOK FC (@PAOK_FC) June 24, 2026
Ευχαριστούμε Αλεσάντρο για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Υγεία και επιτυχίες στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου! #Vogliacco #PAOK pic.twitter.com/3XV8QjSRfj
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