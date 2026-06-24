Οικογενειακοί λόγοι, η ανάγκη να βρίσκεται περισσότερο κοντά στους δικούς του ανθρώπους και μια απόφαση που, σύμφωνα με το περιβάλλον του, δεν κλείνει οριστικά την πόρτα της Εθνικής Ελλάδας.

Σαν «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να δηλώσει μη διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη, συζητήσεις και αρκετές ερμηνείες, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή από όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες.

Η απόφαση του 23χρονου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, είναι απολύτως προσωπική και συνδέεται αποκλειστικά με οικογενειακούς λόγους. Δεν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό, δεν υπήρξε κάποια διαφωνία με ανθρώπους της Εθνικής ομάδας, ούτε κάποια συγκεκριμένη αφορμή που τον οδήγησε σε αυτή την επιλογή.

Ο «Ντέλιας» βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του. Έχει ήδη ένα μικρό παιδί στο σπίτι, τον μόλις ενός έτους Βασίλη, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα η οικογένειά του θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, με τη σύζυγό του, Χριστίνα, να φέρνει στη ζωή και το δεύτερο παιδί προς τα τέλη Αυγούστου.

Ο ίδιος αισθάνθηκε πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι να βρίσκεται περισσότερο κοντά στους δικούς του ανθρώπους και να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, αρκετοί άνθρωποι από το ποδοσφαιρικό περιβάλλον επικοινώνησαν μαζί του προκειμένου να καταλάβουν καλύτερα τις σκέψεις του και κυρίως να μάθουν αν πρόκειται για μια οριστική αποχώρηση από την Εθνική ομάδα.

Η απάντηση που έδωσε ήταν ξεκάθαρη.

Ο Κωνσταντέλιας θεωρεί ότι για το σήμερα αυτή είναι η σωστή επιλογή για τον ίδιο και την οικογένειά του και είναι αποφασισμένος να παραμείνει συνεπής στην απόφασή του.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως οριστικό ή αμετάκλητο. Αυτό επιβεβαιώνει και ο εκπρόσωπός του, Λεωνίδας Αθανασούλας, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα μόνιμης αποχώρησης από την Εθνική Ελλάδας.

Το ερώτημα, λοιπόν, αν η πόρτα της Εθνικής κλείνει οριστικά έχει σαφή απάντηση: όχι.

Η απόφαση αφορά το παρόν και τις συγκεκριμένες συνθήκες που βιώνει αυτή την περίοδο ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Υπάρχει, τέλος, και μία ακόμη σημαντική διευκρίνιση. Το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τον Κωνσταντέλια σε αυτή την επιλογή, ακόμη και σενάρια που συνδέουν την απόφασή του με θρησκευτικά ζητήματα.

Από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή ξεκαθαρίζεται κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.

Όσοι γνωρίζουν τον «Ντέλια» ξέρουν καλά πως αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα που σχετιζόταν με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, θα έβγαινε δημόσια και θα το έλεγε ο ίδιος. Δεν είναι, όμως, αυτός ο λόγος. Η απόφαση έχει αποκλειστικά προσωπικό και οικογενειακό χαρακτήρα.

Και τουλάχιστον για την παρούσα χρονική στιγμή, ο «Ντέλιας» θεωρεί πως αυτό είναι το καλύτερο τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.