Τέιλορ: «Ο διαιτητής τα κατέστρεψε όλα – Θέλουμε να απολογηθούμε σε όλον τον ΠΑΟΚ»
Απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχασε την πρόκριση στο Μπέργκεν εμφανίστηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ, με τον Σκωτσέζο να στέκεται τόσο στο πέναλτι που καταλόγισε ο Άγγλος διαιτητής όσο και στην εικόνα των «ασπρόμαυρων» στα δύο παιχνίδια απέναντι στην Μπραν.
«Ήταν μια απογοητευτική απόφαση του διαιτητή για να κρίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Στο 2-2 είχαμε το μομέντουμ και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ήταν μια πολύ απογοητευτική απόφαση. Ο διαιτητής τα κατέστρεψε όλα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Τέιλορ, πάντως, δεν έμεινε μόνο στη διαιτητική απόφαση. Παραδέχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε όσα έπρεπε συνολικά στα 180 λεπτά των δύο αναμετρήσεων:
«Δεν κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στα δύο παιχνίδια. Έπρεπε να είμαστε πολύ καλύτεροι. Είχαμε καλά και κακά διαστήματα. Ναι, είναι πολύ απογοητευτικό. Έπρεπε κι εμείς να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος ήρθε αυτή η φάση και χάσαμε».
Ο Σκωτσέζος έκλεισε τις δηλώσεις του με μια ξεκάθαρη απολογία για τον αποκλεισμό:
«Θέλουμε να απολογηθούμε σε όλους όσοι έχουν σχέση με τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Στη διοίκηση, στο σταφ και στον κόσμο της ομάδας».
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