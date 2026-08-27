Η Ελλάδα συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι με τέσσερις εκπροσώπους στην Ευρώπη και πλησίασε ακόμα περισσότερο τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Οι θέσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη σφραγίστηκαν! ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ κατάφεραν να προκριθούν σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να συνεχίσουν την πορεία τους εκτός συνόρων, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μοναδικός που έμεινε εκτός μετά την ήττα από τη Μπραν στη Νορβηγία.

Σε μια κρίσιμη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός και ΟΦΗ κατάφεραν να πανηγυρίσουν προκρίσεις και νίκες που πρόσφεραν βαθμούς στη χώρα μας, η οποία συνεχίζει δυναμικά την καταδίωξη των Πολωνία και Τσεχία για να καταλάβει τη 10η θέση της UEFA μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ιδιαίτερης βαρύτητας ήταν το ματς του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, ο οποίος πήρε τη νίκη θρίλερ με 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε και άφησε την αντίπαλό μας με έναν λιγότερο εκπρόσωπο στην Ευρώπη (4/5).

Πολύ χειρότερη ήταν η βραδιά για τους 10ους Πολωνούς, οι οποίοι έχασαν απόψε δυο ομάδες (Ράκοφ, Γκόρνικ) κι έμειναν να παλεύουν με δυο εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πλέον η απόσταση της Ελλάδας από την Πολωνία κα τη 10η θέση της UEFA έχει περιοριστεί μόλις στους 1.313 βαθμούς, με τη χώρα μας να έχει κλείσει αισθητά την ψαλίδα και να ξεκινάει από καλή αφετηρία για να προσπεράσει Τσεχία και Πολωνία μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Η βαθμολογία

10. Πολωνία 45.125 (2/5)

11. Τσεχία 44.725 (4/5)13. Νορβηγία 38.612 (5/5)