Οι μεταγραφές του νέου ΠΑΟΚ και η διαχείριση του προπονητή

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και τα στοιχεία που θα κρίνουν κατά μεγάλο ποσοστό την πορεία της νέας ομάδας του Δικεφάλου.

Προβλέψεις! Μεγάλα λόγια ή πλήρης απαισιοδοξία, απαξίωση, ειρωνεία! Μπαρούφες πολλές. Από όλους μας… Αβίαστα και εύκολα-καφενειακά σχόλια σε ημερήσια διάταξη! Έτσι είναι το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ και όχι μόνο αφού… αυτό «πουλάει» εδώ στην Ελλάδα. Να σχολιάζεις χωρίς επιχειρήματα και με όσο πιο βαρύγδουπο τρόπο…

Δεν πρόκειται να κάνω καμία πρόβλεψη! Θα προσπαθήσω όλο αυτό το διάστημα να μείνω στην καταγραφή, είτε είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ή στην Ολλανδία από την ερχόμενη Δευτέρα και μετά. Ξεκινάω βέβαια από το ένα και μοναδικό δεδομένο για τον ΠΑΟΚ του 2026-27: Είναι δύσκολα τα πράγματα και θα είναι δύσκολα μετά την αλλαγή της καθημερινότητας και της συνήθειας στην ομάδα έπειτα από τα εφτά χρόνια Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ θέλει πολλή δουλειά σε πιεσμένο χρόνο και εννοείται ότι πολλά θα κριθούν από τις καλοκαιρινές προκρίσεις. Μόνο αυτό και προχωράμε…

Η επιλογή Λίσι και το νέο οργανόγραμμα με αθλητικό και τεχνικό διευθυντή τους επίσης 40αρηδες Μάτος και Βιεϊρίνια, προκαλούν ενδιαφέρον. Πλήρης ανανέωση, νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον και μία εντελώς καινούρια προσπάθεια για μία ομάδα που εξ ορισμού έχει υψηλούς στόχους. Πάμε στο ρόστερ. Για πολλούς εκεί θα κριθούν τα πάντα. Θα δούμε…

Στο ποδόσφαιρο ισχύει απολύτως ότι… οι έντεκα καλύτεροι παίκτες ΔΕΝ κάνουν την καλύτερη ομάδα. Την καλύτερη ομάδα την δημιουργούν οι έντεκα που ΜΑΖΙ παίζουν καλύτερα. Πίσω από το… ΜΑΖΙ κρύβονται και εννοούνται έννοιες όπως:

Δουλειά

Οργάνωση

Νοοτροπία

Προπόνηση

Ποδοσφαιρικό πλάνο

Διαχείριση προσωπικοτήτων και καταστάσεων

Εκεί υπάρχει ο προπονητής και όλοι οι συνεργάτες στο ποδοσφαιρικό τμήμα!

Ο ΠΑΟΚ έχει στο ρόστερ του πολύ καλούς και πανάκριβους σε αξία παίκτες, έχει ρολίστες και φυσικά πολλούς νεαρούς αφού κάθε χρόνο πέρα από όλους τους στόχους, επιβάλλεται και η ανάδειξη-καθιέρωση παικτών από τις ακαδημίες του. Αυτή τη στιγμή έχει και πολλά κενά. Μέσα από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε ότι:

- Για τα στόπερ κλείνει τον Ελουστόντο (σπάνιο φαινόμενο να έρχονται παίκτες με 300+ παιχνίδια στην Primera) ενώ θέλει γρήγορα να κλείσει και τον Χατζηδιάκο. Αργότερα θα πάει και για έναν πιο δυνατό παίκτη.

- Για τα αριστερά εξτρέμ αποφάσισε να κρατήσει τον Τάισον και να κάνει άλλη μία σημαντική μεταγραφή

- Για τον φορ θέλει τον Γιακουμάκη, αλλά επειδή αυτή η υπόθεση θα αργήσει έχει εντοπίσει και άλλον παίκτη για να αποκτήσει

- Στα χαφ όπου υπάρχει το τεράστιο ερωτηματικό με τον Μεϊτέ και την κατάστασή του, ο ΠΑΟΚ θα κάνει μία μεταγραφή άμεσα (ίσως ο Σανταμαρία της Βαλένθια) και θα αποφασίσει αν κρατήσει τον Οζντόεφ ή τον Μπιάνκο. Ένας ακόμη μπορεί να έρθει αργότερα.

- Εννοείται ότι θέλει και τον Γιαννούλη στα αριστερά μπακ.

Αυτά για αρχή, αφού τον Αύγουστο πολλά αλλάζουν. Καλά είναι; Κακά είναι; Αρκούν; Δεν αρκούν; Δεν ξέρω. Προφανώς υπάρχει ποιότητα, πάντα χρειάζεται και παραπάνω. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος, όταν στο ποδόσφαιρο μετά την ποιότητα παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η χημεία, η δουλειά, η σύνθεση χαρακτηριστικών, αλλά και μερικά ακόμη στοιχεία που χρειάζεται ο νέος ΠΑΟΚ:

Τι μήνυμα θα εισπράξει η ομάδα που δουλεύτηκε από τον Λουτσέσκου τόσα χρόνια από την αλλαγή προπονητή αλλά και γενικότερα από όλη τη δομή; Πώς θα αντιμετωπίσει την τεράστια αλλαγή; Τι θα μεταδώσει ο Λίσι και κυρίως πώς θα διαχειριστεί παίκτες και καταστάσεις, έχοντας όμως δίπλα του Μάτος και Βιερίνια; Γνωρίζει κανείς;

Θα δούμε…

* Ο Λουτσέσκου στο κανάλι του FOXBET και στον Κυριάκο Κυριάκο εξέφρασε το παράπονό του για το πώς τελείωσε η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, έτσι ένιωσε και είναι δικαίωμά του. Στο γήπεδο πάντως δεν θα μπορούσε να αποχαιρετήσει γιατί ο ΠΑΟΚ την απόφαση για αλλαγή προπονητή την πήρε ΜΕΤΑ το 2-2 στη Λεωφόρο. Μία πολύ δύσκολη απόφαση που αλήθεια είναι ότι άργησε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά είναι σίγουρο ότι και εκείνος αν έπρεπε να την πάρει δεν θα το έκανε έτσι απλά και αβίαστα. Σήμερα θα δούμε το πρώτο μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης.