Ο Μακάνα Μπάκου, σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι μία ανάσα από τη μεταγραφή του στην Κοτσαέλισπορ.

Ο Μακάνα Μπάκου, ο οποίος έμεινε ελεύθερο από τον Ατρόμητο φλέρταρε και με τη Νέφτσι Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, αλλά φαίνεται ότι θα μετακομίσει τελικά στην Τουρκία.

Η Κοτσαέλισπορ είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον 28χρονο Γερμανό εξτρέμ, που είχε μία τρομερή σεζόν στους Περιστεριώτες και σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα στη γειτονική χώρα, υπέγραψε προσύμφωνο με τον τουρκικό σύλλογο. Ο 28χρονος (8/4/98) Γερμανός εξτρέμ, με καταγωγή από τη Λ.Δ. του Κονγκό, σε δύο χρόνια στον Ατρόμητο είχε 74 αγώνες, 20 γκολ και 13 ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 40 παιχνίδια, 13 γκολ και 10 ασίστ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Η πρασινόμαυρη ομάδα, με στόχο να χτίσει μια επιθετική γραμμή που θα κάνει αίσθηση στη Super League, υπέγραψε προσύμφωνο με τον Μακάνα Μπάκου, έναν Γερμανό εξτρέμ με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος αγωνίστηκε πρόσφατα με τον Ατρόμητο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 28χρονος έμπειρος εξτρέμ, ο οποίος είχε κάνει αίσθηση στην Τουρκία με την Γκιόζτεπε και γνωρίζει το πρωτάθλημα, έχει λάβει εισιτήρια για την άφιξή του στη Σμύρνη.

Μπορεί να παίξει στα δύο άκρα και θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Κοτσαελίσπορ στην επιθετική γραμμή της νέας σεζόν με την ταχύτητή και τις ικανότητές του στο ένας εναντίον ενός.

Σύμφωνα με το σχέδιο, Μπάκου θα φτάσει στη Σμύρνη τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας και θα υποβληθεί σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις. Εάν δεν διαπιστωθούν προβλήματα, θα υπογράψει το συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τα πράσινα και μαύρα χρώματα».