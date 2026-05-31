Σπανός: «Ορατός στόχος να πάρουμε τίτλο»

Ο Ατρόμητος ιδρύθηκε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 103 χρόνια και παράλληλα πριν από 21 χρόνια, στις 31 Μαΐου του 2005 η ομάδα πέρασε στην εποχή του Γιώργου Σπανού. Ο διοικητικός ηγέτης των Περιστεριωτών φιλοξενήθηκε στoν αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και μεταξύ άλλων μίλησε για την επόμενη ημέρα της ομάδας, για το κομμάτι του γηπέδου και για το θέμα της αναδιάρθρωσης.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Σπανού στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Για τις μέρες αυτές δίχως αγωνιστική δράση: «Προτιμούμε πρωτάθλημα κι όχι… χαλαρές Κυριακές. Σίγουρα χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε γιατί ήταν απαιτητική χρονιά, αλλά εμείς δεν ξεκουραζόμαστε, γιατί υπάρχει η ευθύνη της προετοιμασίας της νέας σεζόν. Δεν είμαστε σαν τους παίκτες που παίρνουν την άδειά τους προτού επιστρέψουν στις προπονήσεις. Εμείς είμαστε στις επάλξεις για την επόμενη μέρα του συλλόγου.

Για τα γενέθλια του Ατρόμητου, που συμπληρώνει 103 χρόνια ζωής και τα δικά του 21 έτη παρουσίας στο τιμόνι του κλαμπ: Ο Ατρόμητος είναι ιστορικός σύλλογος. Συμπληρώνει 103 χρόνια ζωής. Πρεσβεύει αξίες. Αντιπροσωπεύει έναν μεγάλο Δήμο της Αττικής, το Περιστέρι. Είναι πόλη της βιοπάλης. Έχει αξίες αυτός ο σύλλογος. Η ικανοποίησή μου είναι η αντιμετώπιση, ο σεβασμός και η εκτίμηση από τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Δεν έχει αντιπάθειες ο σύλλογος αυτός. Έχει δείξει όλα τα χρόνια ότι είναι σταθερή δύναμη στη Stoiximan Super League και προσπαθούμε να υπηρετήσουμε τον χώρο του ποδοσφαίρου με σωστό τρόπο και να φέρουμε κοντά νέα παιδιά, να κάνουν καριέρα, να φτιάξουν τη ζωή τους. Τα περιέχει όλα ο σύλλογος».

Για τη φετινή σεζόν: «Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Γνωρίζουμε όλοι πως αν ο Ατρόμητος δεν είναι στο γκρουπ 5-8, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Αυτό το έχει καταφέρει ο Ατρόμητος να βάλει τόσο ψηλά τον πήχη. Πλέον έχουν μπει οι βάσεις και με τον ερχομό του κύριου Κέρκεζ, τον οποίο εμπιστευόμαστε απόλυτα, έχουμε προσδοκίες για τη νέα σεζόν για να δούμε την ομάδα όπως τη θέλουμε, με όμορφο ποδόσφαιρο, ανταγωνιστική και να διεκδικεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο».

Για τον προγραμματισμό και τις ανανεώσεις: «Ο Ατρόμητος έχει βάσεις. Πάντα μας άρεσε να προγραμματίζουμε από νωρίς τα πράγματα. Η προτεραιότητά μας ήταν ν’ ανανεώσουμε το συμβόλαιο του Κέρκεζ με τη λήξη της σεζόν. Αυτό επετεύχθη. Θεωρούμε πως ήταν καταλυτικός στην πορεία της ομάδας στο δεύτερο μισό. Ήδη έχει βάλει τις βάσεις ως τρόπο παιχνιδιού, έχει περάσει το στυλ και την ταυτότητα που θέλει στην ομάδα. Εφόσον ανανεώσουμε τους παίκτες που θέλουμε, γιατί λήγουν αρκετά συμβόλαια κι αφού υπάρχουν κάποιες σταθερές το παιχνίδι, θα είναι σημαντικό.

Θα έχουμε τις βάσεις, εφόσον μείνουν και οι παίκτες που θέλει ο Κέρκεζ. Θέλουμε τάξη και ισορροπία στα οικονομικά μας. Έχουμε ξεκινήσει καλά. Έχουμε ανανεώσει Χουτεσιώτη και Σταυρόπουλο, ενώ μπορώ να αποκαλύψω ότι έχουν ανανεώσει ο Καραμάνης, παιδί από τις ακαδημίες, αλλά και ο Γιώργος ο Τζοβάρας που είναι παίκτης που είναι παίκτης που δίνει λύσεις και δίνει και την ψυχή του για την ομάδα. Είναι χαρά μας να έχουμε παιδιά που αγαπούν την ομάδα. Υπάρχουν συζητήσεις και με τους υπόλοιπους. Δεν μπορούσαμε ν’ ανανεώσουμε τον Μίχορλ, παρά τις εισηγήσεις του Κέρκεζ. Ήθελε να επιστρέψει στην Αυστρία για οικογενειακούς λόγους ο ποδοσφαιριστής και προχωράμε. Πρώτα οι ανανεώσεις κι έπειτα οι παίκτες και οι θέσεις που έχει προτείνει ο κόουτς».

Για τον Ντούσαν Κέρκεζ: «Ο κύριος Κέρκεζ ήταν καταλυτικός για να δούμε έναν Ατρόμητο με καλό ποδόσφαιρο στον δεύτερο γύρο. Με ταυτότητα, με πλάνο, με πολλά γκολ, γιατί παίξαμε και επιθετικό ποδόσφαιρο. Συνάμα γίναμε και πιο σφιχτοί πίσω και δεχόμασταν δύσκολα γκολ. Δεν είναι εύκολο σε λίγους μήνες να περάσεις μια ταυτότητα σε μια ομάδα και τα κατάφερε.

Δεν θέλω να αδικήσω τον κ. Βόκολο. Το θέμα της αγοραπωλησίας πέρυσι μας έφερε μια αναστάτωση. Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης 20 χρόνια και έχει δηλώσει την πρόθεση να φύγει. Ήταν μια μεταβατική περίοδο. Είχε και την ατυχία ο κ. Βόκολος να διαχειριστεί τραυματισμούς βασικών παικτών που τους στερηθήκαμε. Ο Τσιλούλης, ο Μανσούρ, από την άμυνα έλειπαν παίκτες… Είχε να διαχειριστεί προβλήματα. Είναι καλός και σοβαρός επαγγελματίας ο κ. Βόκολος. Στο πρόσωπο του κ. Κέρκεζ βρήκαμε έναν σοβαρό επαγγελματία, με σοβαρό staff, είναι εργασιομανής, έρχεται στο προπονητικό πρώτος και φεύγει τελευταίος και όλα αυτά είναι σημαντικά για εμάς. Όταν δουλεύεις στη λεπτομέρεια, θ’ ανταμειφθείς».

Για την προετοιμασία στο εξωτερικό το φετινό καλοκαίρι: «Υλοποιήσαμε την εισήγηση του προπονητή για την προετοιμασία στο εξωτερικό. Εκείνος ήθελε εξωτερικό. Ο τεχνικός μας διευθυντής, ο Γιάννης Αγγελόπουλος, αφού του προτάθηκαν αρκετά κέντρα από το εξωτερικό, κάναμε αυτοψία και αποφασίσαμε να πάμε στην Πολωνία στο Κίελτσε.

Για τη δική του παρουσία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις προθέσεις του: Έχω πει και το είπα στις 29 Ιουνίου της περασμένης χρονιάς. Έχω πει ότι την τελευταία ώρα, λεπτό που θα είμαι στον σύλλογο, αυτός θα λειτουργεί άψογα και επαγγελματικά. Όπως πρέπει. Στήνουμε την ομάδα, βάσει πλάνου, για την επόμενη σεζόν. Ο Γιώργος Σπανός είναι εδώ με τους συνεργάτες του και χτίζουμε τον Ατρόμητο της νέας σεζόν.

Αν βρεθεί κατάλληλος άνθρωπος για να είμαστε μαζί, είτε για να πάρει το πακέτο των μετοχών και έχει τα εχέγγυα να συνεχίσει και θα το κρίνω εγώ αυτό, έχω πει ότι θ’ αποχωρήσω. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Είμαι εδώ όμως, αυτή τη στιγμή, υλοποιούμε το πλάνο του προπονητή μας και την εισήγηση του προπονητή μας για την ομάδα της νέας σεζόν και προχωράμε με πολλή δουλειά και όρεξη για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τους στόχους της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς: «Ο Ατρόμητος έχει ανεβάσει τον πήχη ψηλά όλα αυτά τα χρόνια και θεωρούμε αποτυχημένη χρονιά όταν δεν είμαστε στο 5-8. Θέλουμε να είμαστε εκεί για το ευρωπαϊκό "εισιτήριο". Είναι ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να παίρνουν τίτλο ομάδες που δεν είναι στο Big-4, όπως φέτος ο ΟΦΗ. Θέλουμε το 5-8 και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο Κύπελλο. Να μπορούμε να πάρουμε κι εμείς έναν τίτλο, κάτι που είναι ορατός στόχος».

Για το κομμάτι του γηπέδου: «Το γήπεδο του Ατρομήτου είναι από τα παλαιότερα της χώρας. Σίγουρα χρειάζεται να κάνουμε κάποια ποιοτική αναβάθμιση. Έχουμε κάποια σχέδια. Ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Περιστερίου. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση. Μου δίνεται και μια ευκαιρία να πω ότι παρ’ όλο που το 2005 και πολλά χρόνια αισθανόμασταν ότι Δήμος και ομάδα ήμασταν ένα, τα τελευταία χρόνια δεν το αισθανόμαστε αυτό, ότι συμβαδίζουμε χέρι – χέρι όπως ξεκινήσαμε. Το λέω υπεύθυνα ότι δεν ευθύνεται ο Ατρόμητος. Κάποιοι συνεργάτες του Δημάρχου συνετέλεσαν ώστε να χαλάσει το κλίμα με δικές τους πράξεις και παραλείψεις.

Το Περιστέρι έχει έναν από τους πιο επιτυχημένους Δημάρχους της χώρας, έχει κάνει την πόλη ελκυστική, αλλά για το γήπεδο της περιοχής και την ομάδα, τον αθλητικό πρεσβευτή της πόλης μαζί με την ομάδα μπάσκετ, το Περιστέρι, έχουν γίνει λίγα πράγματα και δεν έχουμε τη στήριξη που θέλουμε. Υπάρχουν σχέδια τα οποία προχωράμε, όπως το στέγαστρο στη Θύρα 7 απέναντι από τον χώρο των επισήμων, να γίνει αναβάθμιση του φωτισμού γιατί οι πυλώνες είναι από το 2004. Θέλουμε αναβάθμιση στις κερκίδες και τους εσωτερικούς χώρους, γιατί από το 2005 ο Ατρόμητος συντηρεί το γήπεδο. Και σε συνεργασία με την Πολιτεία, γιατί ο Ατρόμητος είναι παραδοσιακή ομάδα στην πρώτη κατηγορία με παρουσία 20-21 ετών, έχει δικαίωμα, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, να πετύχει την ποιοτική αναβάθμιση του γηπέδου. Όχι να το γκρεμίσουμε και να το φτιάξουμε από την αρχή, αλλά να γίνουν πράγματα ώστε να γίνει ελκυστικός προορισμός για τη νεολαία της πόλης και την κοινωνία του Περιστερίου».

Για τις θέσεις που θα υπάρξει ενίσχυση: «Οι μεταγραφές ως ποσότητα θα εξαρτηθούν και από την πορεία των ανανεώσεων. Πρώτα θα ξεκαθαρίσουμε τις ανανεώσεις, περιμένουμε απαντήσεις από Μανσούρ και Μπάκου… Είναι και οι δανεικοί που είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αυτές μπορεί να πάνε πιο πίσω. Άρα θέλουμε να τελειώσουμε τις ανανεώσεις κι από εκεί και πέρα θα δούμε τι μας λείπει. Θα αποκτηθεί σίγουρα επιθετικός, θα αποκτηθεί ποδοσφαιριστής πίσω από τον επιθετικό σύμφωνα με την έκθεση, σε θέση 8-10 και θα δούμε πώς θα πάνε οι ανανεώσεις για να δούμε τι άλλο θέλουμε. Αλλά στο αρχικό πλάνο ήταν ο επιθετικός κι ένας παίκτης για το 8-10».

Για το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε: «Μου άφησε καλή εικόνα το πρωτάθλημα. Ήταν ανταγωνιστικό. Είδαμε ότι ήταν πρωτάθλημα, στο οποίο νίκησε το πρωτάθλημα. Το πήρε η καλύτερη ομάδα, είχε αξιοκρατία το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες πήραν αυτό που τους άξιζε πάνω – κάτω. Είναι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα κι όχι μονάχα τα Playoffs. Θεωρώ ότι όλες πήραν αυτό που τους άξιζε. Είχαμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για όλες τις θέσεις. Και στο 5-8 υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ έκανε τα Play Offs δίχως ενδιαφέρον. Διεθνώς η εικόνα της χώρας έχει αποκατασταθεί σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο, η Ελλάδα περνά χώρες με καλύτερη παράδοση και μεγαλύτερη οικονομική δύναμη. Τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο βλέπουμε ποιοτικά αναβαθμισμένο πρωτάθλημα. Έχουν αυξηθεί και τα έσοδα που είναι σημαντικό για να κάνουμε και πιο ισχυρές ομάδες για να γίνει και πιο μεγάλος ο ανταγωνισμός».

Για το κομμάτι της αναδιάρθρωσης: «Ανέκαθεν μου αρέσουν οι προτάσεις να συζητούνται μέσα στον θεσμικό φορέα, τη Stoiximan Super League. Όχι να τις διαβάζουμε στα Μέσα χωρίς να έχουμε μιλήσει με κανέναν. Να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με συγκεκριμένη προκήρυξη και να ζητάμε να σωθούν οι δύο τελευταίες ομάδες… Είναι εκτός κανονισμών να σωθούν οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν προβλέπεται αυτό από τους κανονισμούς. Να μην πέσει δηλαδή καμία ομάδα. Ήρθε το θέμα στο Δ.Σ.. Από εκεί και πέρα κάθε ομάδα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη στιγμή και προσπαθείς να πιαστείς για να βοηθήσεις την ομάδα σου. Αλλά πρέπει να έρχονται προτάσεις που προασπίζουν το ποδόσφαιρο και να το προφυλάσσουν. Και να είναι τεκμηριωμένες και από οικονομικής πλευράς.

Όταν γίναμε 14, υπήρχε ένα μοντέλο που έλεγε ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και με αυξημένα έσοδα. Το φορμάτ έδειξε ότι δεν υπήρχε αδιάφορη ομάδα μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Το να έρχεται μια πρόταση στο πόδι, θεωρώ ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ήταν και μια πρόταση που νομικά ήταν εντελώς εκτός κανονισμών. Επειδή πάλι διάβασα μια πρόταση που κυοφορείται, όταν θα έρθει επίσημα στο Συμβούλιο θα τη συζητήσουμε. Μπορεί να λέμε πολλά πράγματα κλπ., αλλά έχουμε κάποιες συμβάσεις όλοι με τον τηλεοπτικό πάροχο που θα πρέπει κι αυτός να είναι σύμφωνος στη μεταβολή. Γιατί του δίνεται το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Υπάρχει μια σειρά δεδομένων που θα πρέπει να έχει συζητηθεί για αλλαγή. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Από πίσω υπάρχουν συμβάσεις που είσαι υποχρεωμένος να τις σεβαστείς και έχουν ρήτρες που πρέπει να διασφαλιστούν. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Αν γίνουν 16 ομάδες, θα πρέπει η πρόταση να δείχνει πώς η Λίγκα θα είναι βιώσιμη και πώς οι ομάδες θα διασφαλίσουμε τα υπάρχοντα έσοδα. Είτε από την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στο στοίχημα, είτε από το solidarity της UEFA. Είναι μια σειρά δεδομένων, Θα ήταν επικίνδυνο και ασόβαρο».