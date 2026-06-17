Ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου ήταν πρώτος σε χιλιόμετρα στο ματς της Λ.Δ. του Κονγκό με την Πορτογαλία.

Ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το ματς με την Πορτογαλία.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πάλεψε κόντρα σε μία ομάδα γεμάτη αστέρια και κατάφερε να πάρει τον βαθμό με το 1-1. Ο 30χρονος (12/8/96) αμυντικός μέσος του Ατρόμητου έπαιξε 96' με τις καθυστερήσεις. Είχε απέναντί του τους Ζοάο Νέβες και Βιτίνια, τους μέσους της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν. Είχε στον χώρο ευθύνης του τον σπουδαίο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τι έπρεπε να κάνει; Να παλέψει και να τρέξει δίχως αύριο για να τους σταματήσει. Αυτό κι έκανε με τη βοήθεια των συμπαικτών του φυσικά. Ο Μουτουσαμί, όπως αναφέρεται στα στατιστικά της FIFA, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου σε χιλιόμετρα. Έτρεξε 11.87 χιλιόμετρα! Κανείς άλλος παίκτης της Λ.Δ. του Κονγκό ή της Πορτογαλίας δεν έτρεξε περισσότερο.

Είχε επίσης 2 επιτυχημένα τάκλιν, 21/25 πάσες (ακρίβεια 84%) και 9 μονομαχίες (4 κερδισμένες). Στο χορτάρι είχε 7 μονομαχίες και κέρδισε τις 4 και στον αέρα είχε 2 και τις έχασε και τις 2.