Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση έχοντας έξι απουσίες.

Με μία προπόνηση συνεχίστηκε την Τετάρτη (24/06) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ακολούθησε rondo, παιχνίδι κατοχής υψηλής έντασης, ενώ στο τελευταίο στάδιο διεξήχθη τελικό παιχνίδι σε αυξημένο τέμπο.

Οι Θυμιάνης, Καμαρά, Μιχαηλίδης συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα ενώ οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ έκαναν ξανά θεραπεία, όπως και ο Σορετίρε, ώστε να επανέλθει από τον τραυματισμό του που τον ταλαιπωρεί από το φινάλε της περασμένης σεζόν.

Την Πέμπτη (25/06) θα συνεχιστεί η προετοιμασία με διπλή προπόνηση στις 09:30 και 18:30.