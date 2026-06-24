Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ντέγιαν Λόβρεν έπειτα από δύο χρόνια.

Τον Ντέγιαν Λόβρεν αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε συνολικά 27 συμμετοχές με την ομάδα του «δικεφάλου του βορρά» δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 2.300 λεπτά που φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα.

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Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγιαν Λοβρεν θα χωρίσουν... Ευχαριστούμε τον Ντέγιαν για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση του... Θα είναι πάντα ένας φίλος... Καλή συνέχεια Ντέγιαν!