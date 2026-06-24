ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε τον Ντέγιαν Λόβρεν
Τον Ντέγιαν Λόβρεν αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας. Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε συνολικά 27 συμμετοχές με την ομάδα του «δικεφάλου του βορρά» δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 2.300 λεπτά που φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα.
Μάθετε όλα τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ εδώ
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ
Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγιαν Λοβρεν θα χωρίσουν... Ευχαριστούμε τον Ντέγιαν για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση του... Θα είναι πάντα ένας φίλος... Καλή συνέχεια Ντέγιαν!
Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγιαν Λοβρεν θα χωρίσουν...
Ευχαριστούμε τον Ντέγιαν για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση του...
Θα είναι πάντα ένας φίλος...
Καλή συνέχεια Ντέγιαν!#Lovren #PAOK pic.twitter.com/vQ0nQuD9SL— PAOK FC (@PAOK_FC) June 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.