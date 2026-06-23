ΠΑΟΚ: Διπλό πρόγραμμα με τακτική, ένταση και πέντε απόντες (vid)
Σε ρυθμούς... κανονικής προετοιμασίας μπήκε ο ΠΑΟΚ από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της νέας σεζόν, με το πρόγραμμα της Τρίτης (23/6) να περιλαμβάνει την πρώτη διπλή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.
Το πρωινό πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο κυρίως στη φυσική κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις με εμπόδια, βάρη και διαδρομές με μπάλα, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό.
Το απόγευμα το βάρος έπεσε περισσότερο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει σε επιμέρους τακτικές λεπτομέρειες, πριν η προπόνηση ολοκληρωθεί με παιχνίδι.
Από το κανονικό πρόγραμμα απουσίασαν οι Θυμιάνης, Καμαρά και Μιχαηλίδης, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Το πρόγραμμα της προετοιμασίας συνεχίζεται την Τετάρτη (24/6), με μία πρωινή προπόνηση που θα ξεκινήσει στις 09:30.
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