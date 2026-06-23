Ο Αρίτζ Ελουστόντο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού του ΠΑΟΚ, με όλες τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 31χρονος Ισπανός στόπερ είναι πολύ κοντά στο να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει στην τελική ευθεία των επαφών για την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο και όλα δείχνουν πως η υπόθεση του έμπειρου αμυντικού οδεύει προς θετική κατάληξη.

Ο Ισπανός στόπερ, που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ μετά από μια διαδρομή σχεδόν δύο δεκαετιών στον σύλλογο της χώρας των Βάσκων, αποτελεί εδώ και καιρό μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ώστε να κλείσει άμεσα μια υπόθεση που θεωρεί κομβική για τον σχεδιασμό της νέας ομάδας. Ο Ελουστόντο συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που αναζητούν οι «ασπρόμαυροι»: εμπειρία, προσωπικότητα, ηγετικά στοιχεία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο σε La Liga και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, ο 31χρονος αμυντικός αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των προσθηκών ενόψει της σεζόν 2026-27.

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