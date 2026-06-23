Λίσι: «Θέλω έναν επιθετικό και πιεστικό ΠΑΟΚ που θα δίνει τα πάντα»

Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε το πρώτο του στίγμα ως προπονητής του ΠΑΟΚ, περιγράφοντας την αγωνιστική φιλοσοφία του και στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο των «ασπρόμαυρων».

Ο Αλέσιο Λίσι δεν χρειάστηκε πολλές λέξεις για να περιγράψει τον ΠΑΟΚ που έχει στο μυαλό του.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του «Δικεφάλου», ο 40χρονος Ιταλός μίλησε για μια ομάδα που θα πιέζει, θα επιτίθεται και θα έχει την αυτοπεποίθηση να διαχειρίζεται κάθε στιγμή του αγώνα.

«Θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το αγωνιστικό μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα και στο κομμάτι της νοοτροπίας, ξεκαθαρίζοντας πως το πρώτο πράγμα που ζητά από τους ποδοσφαιριστές του είναι η απόλυτη αφοσίωση στη φανέλα.

«Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάθλους», υπογράμμισε, δείχνοντας πως το πάθος και η ένταση αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του.

Ο Λίσι αποκάλυψε πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε τη στήριξη του οργανισμού, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

«Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για εμένα», είπε, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικές τις πρώτες επαφές που είχε με τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

Το πιο δυνατό μήνυμα, ωστόσο, το κράτησε για το τέλος.

«Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».

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