Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού χαφ, Κιλιάν Καϊμπουέ, ο οποίος αποτελεί την πρώτη επίσημη μεταγραφή ενόψει της σεζόν της επιστροφής στη Super League.

Οι ανακοινώσεις των μεταγραφών του Ηρακλή ενόψει της σεζόν της επιστροφής στη Stoiximan Super League έπειτα από 9 χρόνια ξεκίνησαν. Ο Γηραιός ήδη έχει κλείσει παίκτες, όπως ο Γιώργος Αθανασιάδης και ο Βασίλης Σουρλής, όμως η πρώτη προσθήκη που επισημοποιήθηκε είναι αυτή του Κίλιαν Καϊμπουέ.

Πρόκειται για 27χρονο αριστεροπόδαρο αμυντικό χαφ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την Αμιέν της Ligue 2 και έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Γηραιό.

Προέρχεται από «γεμάτη» σεζόν με 36 εμφανίσεις, 4 γκολ και 2 ασίστ.

H ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Kylian Kaïboué, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Κίλιαν Καϊμπουέ γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα χάρη στην τακτική του αντίληψη, τη δύναμη και την αγωνιστική του συνέπεια. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Montpellier, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε FC Sète, SC Bastia και Amiens SC, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας.

Την τελευταία τριετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Amiens SC στη Ligue 2, καταγράφοντας περισσότερες από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του σε ένα από τα πλέον απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η οικογένεια του Ηρακλή καλωσορίζει τον Kylian στην ομάδα και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.

Bienvenue Kylian. Welcome to IRAKLIS FC!».