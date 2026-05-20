Ο Ηρακλής είναι κοντά στο ν' αποκτήσει τον Γιώργο Αθανασιάδη, που μένει ελεύθερος από τον Άρη.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρίσκεται εδώ κι αρκετό καιρό στη λίστα του Ηρακλή.

Ο 33χρονος (7/4/93) τερματοφύλακας είχε εξαιρετική σεζόν στον Άρη με 26 συμμετοχές και είναι ικανοποιημένος με την πρόταση του «γηραιού». Υπάρχει κρούση με πολύ καλά χρήματα από την τουρκική Κοτσαέλισπορ, αλλά ο έμπειρος τερματοφύλακας φέρεται να έχει προκρίνει την παραμονή στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ οι πιθανότητες να επιστρέψει στον Ηρακλή, αφού ήταν μέλος της Ακαδημίας του συλλόγου.

Ο Αθανασιάδης αγωνίστηκε ακόμα στον Εθνικό Σοχού, ενώ από το 2012 έως το 2016 φόρεσε τη φανέλα του Πανθρακικού. Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στην Τρίπολη και τρία χρόνια αργότερα υπέγραψε στην ΑΕΚ. Το 2021 με τη μορφή δανεισμού πήγε στη Μολδαβία για τη Σέριφ Τίρασπολ και μάλιστα έπαιξε στο Champions League. Γύρισε στην Ένωση, με την οποία μέτρησε συνολικά 70 αγώνες και το 2024 έφυγε για την ΑΕΚ Λάρνακας. Στην Κύπρο είχε 35 αγώνες κι επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Άρη.

Να σημειωθεί ότι την 1η Οκτωβρίου 2021, ο Αθανασιάδης κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας από τον Τζον φαν'τ Σχιπ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 εναντίον της Γεωργίας και της Σουηδίας, στις 9 και 12 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Τηλεοπτικά

Με τον υποβιβασμό της ΑΕΛ Novibet που ήταν στην Cosmote και του Πανσερραϊκού, του οποίου τα εντός έδρας παιχνίδια μεταδίδονταν από τη Nova, όλα δείχνουν ότι θα μοιραστούν και ο Ηρακλής με την Καλαμάτα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από τη Θεσσαλονίκη είναι στη Nova κι όλα δείχνουν ότι ο Ηρακλής θα μετακομίσει στην Cosmote με την Καλαμάτα να πηγαίνει στη Nova, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει μέχρι τέλος του μήνα.