Ομπράντοβιτς: Ο Τσάπρας έβλεπε τη συνέντευξη του «βασιλιά» Ζέλικο!
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και όλος ο οργανισμός συζητάει για τον «βασιλιά».
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή καλωσόρισε τον «βασιλιά» στο σπίτι του και σήμερα ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.
Ο 24χρονος δεξιός μπακ κλήθηκε να γυρίσει ένα βίντεο κι εκείνη την ώρα έβλεπε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο κινητό του κι απάντησε: «Μισό λεπτό ρε παιδιά. Βλέπω τον Ζέλικο»!
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Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού
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