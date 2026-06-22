Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επισκιάσει τα πάντα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και ο Τσάπρας δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και όλος ο οργανισμός συζητάει για τον «βασιλιά».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός την Κυριακή καλωσόρισε τον «βασιλιά» στο σπίτι του και σήμερα ανέβασε ένα εκπληκτικό βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ κλήθηκε να γυρίσει ένα βίντεο κι εκείνη την ώρα έβλεπε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο κινητό του κι απάντησε: «Μισό λεπτό ρε παιδιά. Βλέπω τον Ζέλικο»!

Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού