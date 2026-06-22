Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είπε το δικό του αντίο στον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς πορεύτηκε με τον Ράζβαν Λουτσέσκου για πέντε χρόνια.

Η σχέση τους ήταν δυνατή, υπήρχε τεράστιος σεβασμός κι εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Ο Σέρβος εξτρέμ με ένα μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε τον πρώην τεχνικό του Δικεφάλου με συγκινητικά λόγια και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ζίβκοβιτς: «Αγαπητέ κόουτς, καθώς αυτό το κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε για εμένα και για την ομάδα. Ήσασταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας προπονητής, ήσασταν μέντορας, ηγέτης και πηγή έμπνευσης.

Η αφοσίωση, η υπομονή και η πίστη που δείξατε σε εμάς μάς βοήθησαν να εξελιχθούμε όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως άνθρωποι. Μας διδάξατε τη σημασία της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας, της ομαδικότητας και του να μην τα παρατάμε ποτέ, ακόμη κι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα τα μαθήματα, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που μοιραστήκαμε τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η επίδρασή σας θα παραμείνει μαζί μας πολύ καιρό μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Σας ευχαριστώ για την καθοδήγηση, τη στήριξη και τη δέσμευσή σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ευτυχία στο μέλλον. Θα σας θυμόμαστε και θα σας εκτιμούμε πάντα. Κόουτς, ευχαριστώ για όλα».