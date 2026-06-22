Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι.

Μία σημαντική εποχή στην ιστορία του ΠΑΟΚ τελείωσε με την αποχώρηση του Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος έμεινε πέντε χρόνια στη δεύτερη θητεία του και ξεκίνησε αυτή με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο.

Ο Ιταλός τεχνικός αφίχθη το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχθηκε ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος και στη συνέχεια δείπνησαν μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Αντελίνο Βιεϊρίνια, όπου συζήτησαν για όλες τις ανάγκες της ομάδας κι έθεσαν προτεραιότητες.

«Ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο... Ο Αλέσιο Λίσι είναι εδώ!», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίσι από το ξενοδοχείο αναχώρησε για την Τούμπα με τον Μάτος, αντίκρισε τα αποδυτήρια, τις εξέδρες και πλέον από σήμερα πιάνει κι επίσημα δουλειά με την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν.

Το βίντεο του ΠΑΟΚ για τον Αλέσιο Λίσι.

Στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.