Αλέσιο Λίσι: ΠΑΟΚ - Επίσημα νέος τεχνικός ο Ιταλός
Μία σημαντική εποχή στην ιστορία του ΠΑΟΚ τελείωσε με την αποχώρηση του Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος έμεινε πέντε χρόνια στη δεύτερη θητεία του και ξεκίνησε αυτή με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο.
Ο Ιταλός τεχνικός αφίχθη το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχθηκε ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος και στη συνέχεια δείπνησαν μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Αντελίνο Βιεϊρίνια, όπου συζήτησαν για όλες τις ανάγκες της ομάδας κι έθεσαν προτεραιότητες.
«Ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο... Ο Αλέσιο Λίσι είναι εδώ!», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίσι από το ξενοδοχείο αναχώρησε για την Τούμπα με τον Μάτος, αντίκρισε τα αποδυτήρια, τις εξέδρες και πλέον από σήμερα πιάνει κι επίσημα δουλειά με την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν.
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Το βίντεο του ΠΑΟΚ για τον Αλέσιο Λίσι.
Στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αναφέρεται:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
O 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο και το 2011 μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα.
Ερχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά.
Στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας μας.
Καλωσορίζουμε τον προπονητή μας, Αλέσιο Λίσι, στη μεγάλη οικογένειά μας.
Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή, με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες.
Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας».
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