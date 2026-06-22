Δημοσίευμα στη Δανία συνδέει τον Παντελή Χατζηδιάκο με τον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας ότι ο διεθνής Έλληνας στόπερ παραμένει στη λίστα του «Δικεφάλου».

Η περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου παραμένει στο μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός βρίσκεται ανάμεσα στους στόχους που έχουν αξιολογηθεί για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια οριστική συμφωνία ή προχωρημένη διαπραγμάτευση.

Σήμερα το όνομα του 29χρονου στόπερ επανήλθε στην επικαιρότητα μέσω δημοσιεύματος από τη Δανία. Η ιστοσελίδα PLBold αναφέρεται στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον ποδοσφαιριστή της Κοπεγχάγης, υπογραμμίζοντας ότι ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Χατζηδιάκος δεν είναι άγνωστη υπόθεση για τους «ασπρόμαυρους». Το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα και το περασμένο καλοκαίρι, πριν τελικά συνεχίσει την καριέρα του στην Κοπεγχάγη. Έκτοτε κατάφερε να καθιερωθεί στην πρωταθλήτρια Δανίας, πραγματοποιώντας μια γεμάτη σεζόν με 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ

«Ο κεντρικός αμυντικός ήρθε στην Κοπεγχάγη το περασμένο καλοκαίρι σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1.5 εκατομμυρίου ευρώ, αλλά μετά από μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα στις επιδόσεις του, μια μεταγραφή μπορεί ήδη να είναι υπό συζήτηση» αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.