Η έφεση έγινε δεκτή και η Καλαμάτα πήρε άδεια για τη Super League.

Η Καλαμάτα τακτοποίησε τις εκκρεμότητες, η έφεση έγινε δεκτή και η Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ έδωσε άδεια στον σύλλογο της Μεσσηνίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε, όπως αναμενόταν, αδειοδότηση επιπέδου Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, μετά την έφεση που κατέθεσε και εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ.

Η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο σύλλογος πληροί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύελλα και τον κόσμο της».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΠΟ, στην οποία τονίζεται: «Το Όργανο Εφέσεων Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 19.06.2026 εξέτασε:

Tο φάκελο της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την υπ’ αριθμόν 12605/15.06.2026 έφεση της ΠΑΕ «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 29/10.06.2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ΠΟΑ) Ε.Π.Ο. και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Απόφαση Οργάνου Εφέσεων Αδειοδότησης

Ακυρώνει και εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης.

Χορηγεί άδεια στην ΠΑΕ με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διασυλλογική διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League 1) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ανακαλεί το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ).

Απορρίπτει το αίτημα της εκκαλούσας ΠΑΕ για επιστροφή του κατατεθέντος από αυτή παραβόλου».