Ο Έρικ Χάμζα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης για ακόμα μια φορά στον 18χρονο Συριανό χαφ.

Μια ακόμα μεταγραφική κίνηση ολοκληρώνει η Καλαμάτα, καθώς πρόκειται να πάρει ως δανεικό από τον Ολυμπιακό τον Έρικ Χάμζα.

Ο 18χρονος επιθετικός χαφ, γεννημένος στη Σύρο, εντυπωσίασε την περασμένη σεζόν στη Super League 2 με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου, μετρώντας 22 εμφανίσεις με απολογισμό εννέα γκολ και μια ασίστ.

Η επιλογή του για τη Μαύρη Θύελλα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη στον οποίο πιστεύει πολύ ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Ο Έλληνας τεχνικός στη μεγάλη συνέντευξή του στο Gazzetta, είχε αποκαλύψει το παρασκήνιο της απόκτησης του νεαρού άσου από τη Βαλένθια.

Ο ίδιος τον γνώριζε χρόνια και τον συνάντησε ξανά στο νησί, επομένως θέλησε να τού δώσει τότε μια ευκαιρία μιας και βρισκόταν στον πάγκο της τοπικής ομάδας.Με προσωπικές του ενέργειες, ο προπονητής της Καλαμάτας επικοινώνησε με τον τεχνικό διευθυντή της Βαλένθια για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της οικογένειας του παίκτη για το αν θα προσαρμοζόταν, ο Χάμζα δικαίωσε αμέσως την πίστη του προπονητή του και πλέον οι δυό τους ετοιμάζονται να σμίξουν ξανά στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.