Η Καλαμάτα έκανε γνωστή την πλήρη λίστα των ανθρώπων που θα πλαισιώσουν τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα τη νέα σεζόν στη Super League.

Η Καλαμάτα συνεχίζει την προετοιμασία της για τα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τη Μαύρη Θύελλα να δημοσιεύει όλα τα ονόματα του επιτελείου του Παναγιώτη Χριστοφιλεά που συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Λουίτζι Τσέναμο από τον Παναιτωλικό αναλαμβάνει κι επίσημα καθήκοντα στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα ως προπονητής τερματοφυλάκων. Παράλληλα, ο Θοδωρής Αντωνόπουλος θα αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα και τα ονόματα του τεχνικού επιτελείου

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει ότι καθήκοντα στο τεχνικό επιτελείο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα αναλαμβάνουν οι κάτωθι:

Α’ Βοηθός Προπονητή: Θεόδωρος Αντωνόπουλος

Kάτοχος διπλώματος UEFA A και απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε Ελλάδα (Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΣ Λαμία) και εξωτερικό (Chicago Fire FC), έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερους από 300 επαγγελματικούς αγώνες σε επίπεδο Super League, MLS, καθώς και σε διεθνείς διοργανώσεις με την Εθνική Κύπρου.

Β’ Βοηθός Προπονητή & Αναλυτής: Γιάννης Κυρζόπουλος

Απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ και πιστοποιημένος αναλυτής του Ινστιτούτου Αθλητικής Ανάλυσης, έχει εργαστεί ως γυμναστής στην Κοζάνη, ως αναλυτής στον Διαγόρα Ρόδου και από το 2023 βρισκόταν στην Ελλάς Σύρου και στο πλάι του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Λουίτζι Τσέναμο

Η καριέρα του ως τερματοφύλακας μιλάει από μόνη της, έχοντας αγωνιστεί σε συλλόγους όπως οι Ολυμπιακός, Μπέρνλι, Μακάμπι Νετάνια, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, ΠΑΣ Λαμία, Αιγάλεω, Ξάνθη, Προοδευτική, Παναιγιάλειος. Ως προπονητής τερματοφυλάκων έχει εργαστεί επίσης στο υψηλότερο επίπεδο και συγκεκριμένα σε Ολυμπιακό Κ19, Αλ-Φαϊσαλί, ΑΕΛ και Παναιτωλικό.

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης: Αλέξανδρος Ταμπούρης

Ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής από τις ακαδημίες της Δόξας Ρετζικίου, ενώ τη σεζόν 2020/21 αποτέλεσε τον προπονητή φυσική κατάστασης στον Πανναυπλιακό. Από το 2021 και έπειτα εργαζόταν στον Asteras AKTOR, υπηρετώντας την ομάδα της Τρίπολης από διαφορετικά πόστα (προπονητής φυσικής κατάστασης στην πρώτη ομάδα, στην Β ομάδα και στην Κ19), ενώ το ίδιο διάστημα βρισκόταν και στην Εθνική Ομάδα Κ19.

Προπονητής Αποκατάστασης: Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος

Απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Παραμένει στην ομάδα μας, στην οποία είχε εργαστεί για μια τριετία στο παρελθόν και συνεχίζει την παρουσία του από την περασμένη σεζόν, ενώ έχει περάσει και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Αναλυτής: Αλέξανδρος Ζηκυρόπουλος

Έχει εργαστεί ως Head Analyst (επικεφαλής στο τμήμα της ανάλυσης) σε ΑΕ Καραϊσκάκης, Αιγάλεω, ΠΑΣ Λαμία. Αποτέλεσε τον Opponent Analyst (αναλυτής αντιπάλων) σε ΑΕΛ και Ηρακλή, ενώ κατείχε τη θέση του video scout στην U.S. Mondorf-Les-Bains.

Τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας».