Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταρτίσει τις μεταγραφικές του λίστες για τη νέα εποχή και ανάμεσα στους στόχους που θα αξιολογήσει ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται ξανά ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ δεν αφορά μόνο τον νέο προπονητή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα χτιστεί το ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά την προεργασία τους, δημιουργώντας λίστες παικτών ανά θέση και αγωνιστικό προφίλ, οι οποίες θα τεθούν πλέον υπόψιν του Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός θα έχει τον τελικό λόγο για το ποιοι ποδοσφαιριστές ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στις απαιτήσεις του παιχνιδιού που θέλει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ.

Στη λίστα των κεντρικών αμυντικών βρίσκονται αρκετές περιπτώσεις που έχουν αναλυθεί το τελευταίο διάστημα. Για τον Αρίτζ Ελουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ έχουν ήδη γίνει ουσιαστικά βήματα, καθώς πρόκειται για μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θέλει να προχωρήσει άμεσα, έχοντας ανάγκη από έναν έμπειρο στόπερ το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο 29χρονος διεθνής αμυντικός βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που έχουν αξιολογηθεί, με το όνομά του να επανέρχεται στο προσκήνιο έναν χρόνο μετά την προσπάθεια που είχε γίνει για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2025, όταν είχε φτάσει πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.

Ο Χατζηδιάκος συνδυάζει στοιχεία που αναζητά ο Δικέφαλος. Διαθέτει εμπειρία από υψηλό επίπεδο, είναι βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδας, βρίσκεται σε ποδοσφαιρικά παραγωγική ηλικία και παράλληλα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ. Μετά το πέρασμά του από την Κάλιαρι, μετακινήθηκε στην Κοπεγχάγη, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, πραγματοποιώντας μάλιστα μια γεμάτη σεζόν με 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία των Δανών.

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