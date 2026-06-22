Δημοσίευμα της ισπανικής «AS» αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε προχωρημένες επαφές με τον ατζέντη του Μπαπτίστ Σανταμαρία, για την μεταγραφή του από τη Βαλένθια.

Νέα δεδομένα προέκυψαν στην υπόθεση του Μπαπτίστ Σανταμαρία για τον ΠΑΟΚ, καθώς δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS» αναφέρει πως ο παίκτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Βαλένθιας, Κάρλος Κορμπεράν και όπως όλα δέιχνουν θα αποχωρήσει από την ομάδα αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Γάλλος μέσος δεν θα έχει θέση δίπλα στους Πεπελού και Γκουίντο την επόμενη σεζόν, ακόμα κι αν ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το 2027, επομένως η μεταγραφή του με τη μορφή δανεισμού δεν είναι εφικτή, ενώ παράλληλα του έχει ζητηθεί να βρει μια ομάδα που θα τον θέλει και θα διευθετήσει το υπόλοιπο έτος του συμβολαίου του.

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση του, με τους ανθρώπους του δικεφάλου του βορρά να έχουν ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον ατζέντη του παίκτη για μία ενδεχόμενη μεταγραφή.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 31χρόνο χαφ και τον θεωρούν την ιδανική προσθήκη για την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής, ειδικά μετά και από την αποχώρηση του Οζντόεφ.

Ο Σανταμαρία ξεκίνησε τη καριέρα του από τη Τουρ, προτού μετακομίσει στην Ανζέρ, όπου και καθιερώθηκε. Εκεί κατέγραψε 137 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν περάσματα σε Φραίμπουργκ, Νις και Βαλένθια.

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