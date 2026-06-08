Ο Λουίτζι Τσενάμο αποχωρεί από τον Παναιτωλικό και το Αγρίνιο, καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta θα αναλάβει προπονητής τερματοφυλάκων στην Καλαμάτα.

Η Καλαμάτα κάνει τα πρώτα βήματα για τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένα από τα ζητήματα είναι η κατάρτιση του επιτελείου του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Όπως προκύπτεια από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ένα από τα μέλη της νέας προπονητικής ομάδας της Μαύρης Θύελλας θα είναι ο Λουίτζι Τσενάμο.

O Ιταλός έκανε μεγάλη καριέρα ως τερματοφύλακας στα μέρη μας αγωνιζόμενος σε Παναιτωλικό, Ολυμπιακό, Ατρόμητο, Ξάνθη, Αιγάλεω, Προοδευτική και Παναιγιάλειο. Από όταν αποσύρθηκε έγινε προπονητής τερματοφυλάκων και το ίδιο πόστο θα έχει στην Καλαμάτα.

Αναμφίβολα έχει συνδέσει την καριέρα του με τον Τίτορμο, με τον οποίοι έχει τέσσερις θητείες, δύο ως παίκτης (2010-12, 2017-18) και ισάριθμες ως προπονητής τερματοφυλάκων, με τους Αγρινιώτες να είναι η πρώτη ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία του από όταν αποσύρθηκε, ως παίκτης των Κιτρινομπλέ.

Έκτοτε δούλεψε σε Ολυμπιακό U19, ΑΕΛ Novibet, ενώ από το καλοκαίρι του 2023 ήταν ξανά στο επιτελείο του Παναιτωλικού. Από τον Οκτώβριο του 2025, όταν και επέστρεψε ο Γιάννης Αναστασίου, ο Τσενάμο πήγε στα τμήματα υποδομών του Τίτορμου, καθώς προπονητής τερματοφυλάκων στην πρώτη ομάδα ανέλαβε ο Παναγιώτης Μπαρτζώκας.

Αυτά τα χρόνια ο Τσενάμο έκανε εξαιρετική δουλειά με τους τερματοφύλακες του Παναιτωλικού, προεξέχοντος του Λούκας Τσάβες, ο οποίος κατά την παρουσία του στο Αγρίνιο ήταν εκ των κορυφαίων της Super League.