Η Καλαμάτα βρίσκεται πολύ κοντά για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Εμιλιάνο Μαρκόντες, αφού ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας για να υπογράψει.

Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρκόντες από την Καλαμάτα. Ο 31χρονος Δανός επιθετικός μέσος, που μετράει 147 συμμετοχές στην Championship, έμεινε ελεύθερος από τη Νόριτς έπειτα από δύο ολόκληρα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν εκείνος είχε πιο συμπληρωματικό ρόλο και αγωνίστηκε σε 17 αγώνες έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ ξεπερνώντας τα 700 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Μαρκόντες τα έχει βρει σε όλα με τη «μαύρη θύελλα» και έχει ήδη μεταβεί στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας προκειμένου να ολοκληρώσει το διαδικαστικό σκέλος της μεταγραφής του κι ύστερα να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με την Καλαμάτα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Νόρτζελαντ, αργότερα πήγε ως ελεύθερος στην Μπρέντφορντ (97 συμ. 7 γκολ και 13 ασίστ), απ' όπου πήγε δανεικός στη Μίντιλαντ. Επόμενη στάση του ήταν στη Μπόρνμουθ (24 συμ.7 γκολ και 1 ασίστ), ξανά ως ελεύθερος, από την οποία πήγε ως δανεικός σε Νόρτζελαντ και Χιμπέρνιαν.

Έχει υπάρξει διεθνείς με όλες τις μικρές ομάδες της εθνικής Δανίας, εκτός από το ανδρικό τμήμα.