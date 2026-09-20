Χριστοφιλέας: «Ό,τι βαθμός έχει χαθεί, είναι από δικό μου λάθος»

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μίλησε για την ήττα της Καλαμάτας από τον Παναθηναϊκό (0-1) στην 5η αγωνιστική της Super League και την προσπάθεια των παικτών του παρά την κούρασή τους.

Η Καλαμάτα έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να πάρει ακόμα μια νίκη (0-1) και να διευρύνει το σερί της.

Μετά το παιχνίδι στη Νίκαια, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας μίλησε για την προσπάθεια των παικτών του τόσο στο ματς της 5ης αγωνιστικής, όσο και στα προηγούμενα και στάθηκε στο ότι είναι σημαντικό το ότι δεν έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη φυσική τους έδρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χριστοφιλέα

«Νομίζω ότι πολλά από αυτά που είχαμε δουλέψει βγήκανε, αλλά μερικές φορές η τακτική σπάει από την ατομική ποιότητα. Ο Τεττέη πέτυχε ένα μοναδικό γκολ, ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα. Προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αν είχαμε κάνει καλύτερες επιλογές ίσως πετυχαίναμε κι εμείς ένα γκολ. Υπάρχει στεναχώρια επειδή θέλουμε να κερδίζουμε σε όλα τα παιχνίδια, να βελτιωθούμε επιθετικά και αμυντικά. Θέλουμε να παίρνουμε σε όλα αποτέλεσμα και να παραμείνουμε στην κατηγορία».

Για το τι αλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο:

«Πήγαμε σε 4-3-3 και προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε με τα δύο οχτάρια μας, γίναμε πιο επιθετικοί. Θα μπορούσαμε να είχαμε βρει περισσότερες φάσεις. Τα παιδιά που μπήκαν βοήθησαν».

Για τη μέχρι τώρα θητεία του:

«Δεν είναι εύκολο το να είσαι σε μια ομάδα που μόλις ανέβηκε, πρέπει να πείσεις πολλούς. Είμαι τυχερός επειδή έχω πολύ καλούς παίκτες που ακολουθούν το πλάνο τους. Ό,τι βαθμός έχει χαθεί είναι από δικά μου λάθη».

Εάν είναι ικανοποιημένος με τη μέχρι τωρα πορεία της Καλαμάτας:

«Θα ήθελα να είχαμε 15 βαθμούς, θέλουμε να κερδίζουμε κάθε ματς. Ο χρόνος θα δείξει τι θα πετύχουμε στην κατηγορία».

Σχετικά με την έδρα της Καλαμάτας

«Θα 'ηταν διαφορετικές οι συνθήκες, είναι διαφορετικά να παίζεις στο σπίτι σου. Όταν έχεις το γήπεδό σου είναι αλλιώς, ο κόσμος ήταν όμως για ακόμα μια φορά εδώ».

Για τα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας:

«Θα ήθελα να έχω πάρει πέρα από τα θετικά λόγια και περισσότερους βαθμούς. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο και αν αντέξεις την πίεση και τη δυσκολία θα πάρεις αυτό που αξίζεις στο τέλος»

