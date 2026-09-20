Νίστρουπ: «Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος όχι σπριντ»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας (0-1) στην 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Καλαμάτας στο γήπεδο της Νεάπολης, με τον Ανδρέα Τεττέη να σημειώνει στο 33ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το 5/5 της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα και το βαθμό δυσκολίας που είχε το παιχνίδι με τους Μεσσήνιους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δανού κόουτς

Για το 2ο ημίχρονο και την πιθανή κούραση της ομάδας

«Είναι δύσκολο για τους παίκτες μου να παίζουν τόσα παιχνίδια μαζί, αλλά είμαι εδώ δύο μήνες και από αυτό που έχω δει θα πω πως το ελληνικό είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. 'Έχουμε κερδίσει τους βαθμούς, αλλά η Καλαμάτα μας έκανε τη ζωή δύσκολη».

Για το αήττητο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη:

«Δεν έχουμε φτάσει το τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά ήταν δύσκολα, ειδικά η Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα».

Για το τι περιμένει ακόμα από την ομάδα:

«Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη για εμάς επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε, δεν είναι σπριντ είναι μαραθώνιος».

Για τη δυσκολία του παιχνιδιού με την Καλαμάτα:

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να ψάχνουμε τη νίκη όπου και να παίζουμε. Απόψε κυνηγήσαμε τη νίκη, την αξίζαμε και την πήραμε. Ο Ινάκι έκανε σωτήριες επεμβάσεις και κρατάω ξανά τους τρεις βαθμούς που πήραμε και είναι πολύ σημαντικοί».

Για την εικόνα της Καλαμάτας:

«Δεν θα συγκρίνω εμάς με τους αντιπάλους μας, ο κάθε προπονητής έχει τον τρόπο του. Η Καλαμάτα μας έβαλε δύσκολα, ήταν μια ενδιαφέρουσα ομάδα να τη βλέπεις»

