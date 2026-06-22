Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Στέφαν Ντε Φράι αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Η ιταλική ιστοσελίδα «Tuttomercatoweb» που ασχολείται πάρα πολύ με το μεταγραφικό «παζάρι» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Στέφαν Ντε Φράι αναμένεται τη Δευτέρα (22/06) να έρθει στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ βρισκόταν μία... ανάσα από το να πει το «ναι» στους «πρασίνους», αναμένεται με βάση τις πληροφορίες που μετέφεραν οι Ιταλοί να φτάσει σήμερα στην πρωτεύουσα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ύστερα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» του έχει προσφέρει διετές συμβόλαιο με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν περίπου τα 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς και τον ρόλο του ηγέτη στην άμυνά του για τη νέα σεζόν.

Την τελευταία του χρονιά με τη φανέλα της Ίντερ ο 34χρονος Ολλανδός πραγματοποίησε 17 συμμετοχές ξεπερνώντας τα 1.100 αγωνιστικά λεπτά.