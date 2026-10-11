Νίστρουπ: «Μας άξιζε να χάσουμε»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στην κάμερα της Magenta TV μετά την πρώτη του ήττα ως προπονητής του Παναθηναϊκού, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του ήττα επί ημερών Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς έχασε από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 1-0 και έμεινε στους 15 βαθμούς, όταν στο +1 από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στο +2 από τους Πειραιώτες, ενώ εάν ο ΠΑΟΚ νικήσει την Καλαμάτα θα τον «πιάσει» στην κορυφή.

O Δανός τεχνικός στις δηλώσεις του στη Magenta TV μετά το παιχνίδι τόνισε πως η ομάδα του άξιζε να χάσει το παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Νομίζω μας άξιζε να χάσουμε. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Δεν αποδώσαμε όπως μπορούμε και όπως έπρεπε, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στο 11 εναντίον 10. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες, αφού δεν δημιουργήθηκαν ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες. Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα σήμερα και αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε.

Δεν ξέρω τι άλλαξε. Έπρεπε να παίξουμε καλά σε όλο το ματς και όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένα ματς με 2,5 ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και γι' αυτό έπρεπε να τις εκμεταλλευτούμε. Η ομάδα που σκόραρε το εκμεταλλεύτηκε. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι».