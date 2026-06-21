Ο Στέφαν ντε Φράι εφόσον έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό θα βρει πρώην συμπαίκτες και αντιπάλους, όπως οι Καλάμπρια, Στρακόσια, Ταρέμι, Γιόβιτς.

Ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, ο Στέφαν ντε Φράι έχει κάνει τεράστια καριέρα.

Με περισσότερα από 650 επίσημα ματς στην καριέρα του με εθνική Ολλανδίας, Φέγενορντ, Λάτσιο και Ίντερ, έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές. Έχει συνυπάρξει επίσης με αρκετούς. Πολλούς απ' αυτούς τους είδαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο 34χρονος διεθνής (79 ματς και 4 γκολ με τους «οράνιε») Ολλανδός στόπερ, εφόσον αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, τότε τόσο στο τριφύλλι, όσο και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες θα συναντήσει πρώην συμπαίκτες ή αντιπάλους. Αν έρθει και στο μεταξύ δεν αποχωρήσουν αυτοί... Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το προηγούμενο καλοκαίρι, σε φιλικό προετοιμασίας, μπήκε αλλαγή στη νίκη των Ιταλών με 2-0 επί του Ολυμπιακού.

Οι συμπαίκτες Ταρέμι, Στρακόσια, Βιλένα

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τους οποίους ο Ντε Φράι υπήρξε και συμπαίκτες, αλλά και αντίπαλος. Με τον Μέχντι Ταρέμι, αν έρθει στην Ελλάδα και δεν φύγει ο Ιρανός φορ, θα είναι αντίπαλοι σε ντέρμπι αιωνίων. Αμυντικός κόντρα σε επιθετικό. Με τον Ταρέμι ο Ντε Φράι βρέθηκε στην ίδια ενδεκάδα σε 29 ματς και συνολικά 1.109 λεπτά.

Ήταν μαζί στον αγωνιστικό χώρο στην ήττα με 2-3 από τη Μίλαν και συμμετείχαν σε ένα γκολ. Από ασίστ του Ντε Φράι ο Ταρέμι έκανε το 2-0. Υπήρξαν αντίπαλοι σε παιχνίδι Πόρτο-Ίντερ 0-0 τη σεζόν 2022-23 για τη φάση των «16» στο Champions League.

Ο Θωμάς Στρακόσια, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ ήταν για αρκετά χρόνια με τον Ντε Φράι συμπαίκτης στη Λάτσιο. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν μαζί στην ενδεκάδα, ο Στρακόσια είχε μπροστά του τον Ντε Φράι, σε 65 αγώνες και συνολικά βρέθηκαν μαζί στο χορτάρι για 5.485 λεπτά! Με τον Στρακόσια, όμως, ήταν και αντίπαλος. Ο ένας πήγε στην Ίντερ και ο γκολκίπερ έμεινε στη Λάτσιο. Απολογισμός 2 νίκες ο Ντε Φράι, 1 ο Στρακόσια κι 1 ματς έληξε ισόπαλο.

Ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο Τόνι Βιλένα. Ο Ολλανδός χαφ δεν υπολογίζεται και αν έρθει ο Ντε Φράι μπορεί να μην τον προλάβει στην Αθήνα. Με τον Βιλένα ο έμπειρος στόπερ ήταν συμπαίκτης στη Φέγενορντ. Μαζί σε 66 ματς στην ίδια 11άδα και συνολικά για 4.960 λεπτά! Ο Ντε Φράι, μάλιστα, σκόραρε με κεφαλιά στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Γκρόνινγκεν, σε ασίστ του Βιλένα.

Σκληρές μάχες με Καλάμπρια, Γιόβιτς, Μαρίν

Ο Ντε Φράι σε περίπτωση που έρθει στον Παναθηναϊκό θα είναι συμπαίκτης με τον Νταβίντε Καλάμπρια. Αν φυσικά δεν αποχωρήσει ο Ιταλός δεξιός μπακ. Οι συζητήσεις για τα ντέρμπι Ίντερ-Μίλαν θα συγκλονίσουν λογικά το Κορωπί. Θα τα λένε ως φίλοι κι όχι ως «εχθροί» πλέον. Ο απολογισμός με αντίπαλο τον Καλάμπρια έχει νικητή τον Ντε Φράι. Ο Ολλανδός νίκησε 7 φορές, ο Ιταλός 3 και 2 ματς έληξαν ισόπαλα.

Να σημειωθεί ότι ο Ντε Φράι δεν θα βρει στον Παναθηναϊκό τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Κόντρα στον Σέρβο ήταν κυρίαρχος με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και καμία ήττα στην Ιταλία, ενώ στην Ολλανδία (στη Χέρενφεν ο Τζούριτσιτς) ο απολογισμός ήταν 3-1-1 για τον Ντε Φράι.

Με έναν άλλο παίκτη της ΑΕΚ, τον Ράζβαν Μαρίν ο Ολλανδός ήταν νικητής. Ο Ρουμάνος χαφ ήταν στην Κάλιαρι και ο απολογισμός ήταν 7-0-0 υπέρ του έμπειρου αμυντικού! Φυσικά άλλα μεγέθη και η Ίντερ με την Κάλιαρι.

Σκληρές μάχες έδωσε σε Ευρώπη και ιταλικό πρωτάθλημα και Κύπελλο ο Ντε Φράι με τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ αντιμετώπισε τον στόχο του τριφυλλιού ως παίκτης των Άιντραχτ, Φιορεντίνα και Μίλαν. Ο απολογισμός είναι 3 νίκες για τον Ολλανδό, 2 για τον Σέρβο κι 1 ματς δεν είχε νικητή.

Ο φορ της ΑΕΚ, πάντως, σκόραρε κόντρα στον Ντε Φράι. Στον θρίαμβο 0-3 της Μίλαν για το Κύπελλο στις 23/4/25 πέτυχε δύο γκολ ο Σέρβος της Ένωσης για το 0-1 και 0-2. Στις 22/10/22 πέτυχε το 3-3 ο Γιόβιτς για τη Φιορεντίνα, αλλά στο 95' πήρε τη νίκη η Ίντερ με 3-4 μέσα στο Αρτέμιο Φράνκι.

Στις 14/3/19 στη ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League ο Γιόβιτς έδωσε τη νίκη με 1-0 στην Άιντραχτ επί της Ιντερ, έπειτα από σοβαρό λάθος του Ντε Φράι και οι Γερμανοί συνέχισαν στη διοργάνωση.

Ο Πιρόλα και ο Κυριακόπουλος

Ο Ολλανδός αμυντικός είχε συμπαίκτη, αλλά και αντίπαλο τον Λορέντσο Πιρόλα στην Ιταλία. Ο στόπερ του Ολυμπιακού ανδρώθηκε στην Ίντερ, έκανε προπονήσεις μαζί του, αλλά δεν υπήρξαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο στο 1 και μοναδικό ματς που έπαιξε ο Πιρόλα με τους «νερατζούρι». Αντίθετα, ήταν αντίπαλοι στα ματς Ίντερ-Σαλερνιτάνα. Ο Ντε Φράι σε 3 αγώνες είχε 2 νίκες και 1 ισοπαλία.

Αντίπαλος στη Serie A ήταν και με τον Γιώργο Κυριακόπουλο, που τώρα ενδέχεται να έχει συμπαίκτη. Ο Κυριακόπουλος ήταν σε Σασουόλο, Μόντσα, ήταν 7 φορές αντίπαλοι και ο Ολλανδός νίκησε 4, ο Έλληνας μπακ 1 και 2 αγώνες ήρθαν ισόπαλοι.

Ας δούμε ποιους άλλους παίκτες που τώρα αγωνίζονται στην Ελλάδα (άγνωστο αν θα μείνουν), αντιμετώπισε ο Ντε Φράι. Κόντρα στον Μεϊτέ (Τορίνο) του ΠΑΟΚ ήταν απολογισμό 5-1-0. Αήττητος και μόνο νίκες και με τον Κουαμέ (Φιορεντίνα, Τζένοα, Έμπολι) με απολογισμό 5-0-0. Κόντρα στον Τάισον (Σαχτάρ), ο Ντε Φράι είχε 1 νίκη και 2 ισοπαλίες, αλλά στη νίκη με σκορ 5-0 μέτρησε ασίστ. Το ματς ήταν για τα ημιτελικά του Europa League 2019-20.

Ο Έντι Σαλσέδο του ΟΦΗ είναι μία περίπτωση ανάλογη του Πιρόλα. Έκανε προπονήσεις με τον Ντε Φράι, ήταν συμπαίκτες, αλλά ο φορ των Κρητικών δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα για να βρεθεί στο χορτάρι με τον Ολλανδό σ' επίσημο αγώνα. Αντίπαλοι ήταν 3 φορές σε αγώνα Ελλάς Βερόνα - Ίντερ και ο Ολλανδός είχε το απόλυτο με 3 νίκες.

Με την εθνική του ομάδα ο Ντε Φράι έπαιξε κόντρα στον Ίνγκασον και η Ολλανδία νίκησε 4-0. Τον Σεπτέβριο του 2023 για τα προκριματικά του Euro μπήκε στο 46' αντί του Ακέ και οι παίκτες που αντιμετώπισε ήταν οι εξής: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Ρότα (69' Γιαννούλης), Σιώπης, Κουρμπέλης (69' Κουλιεράκης), Μπακασέτας (77' Μπουχαλάκης), Μάνταλος, Μασούρας (69' Φούντας), Παυλίδης (73' Γιακουμάκης). Ορισμένους, αν έρθει, θα τους συναντήσει είτε ως συμπαίκτες είτε ως αντιπάλους.