Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Ολλανδία όπου και θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου

Το πρωί της Δευτέρας (22/06) ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ολλανδία και το Άπελντορν, όπου και θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, της πρώτης που θα γίνει υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή του κλαμπ, Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» θα παραμείνουν εκεί μέχρι και τις 5 του Ιουλίου δίνοντας δύο φιλικές αναμετρήσεις, την πρώτη στην 1η του Ιουλίου με την Χέλμοντ Σπορτ στις 18:00 ώρα Ελλάδος και τη δεύτερη μία ημέρα πριν φύγει, πάλι στις 18:00, αυτή τη φορά με τον Άγιαξ.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» εμφανίστηκαν αρκετά ευδιάθετοι στο «Ελ.Βενιζέλος» δείχνοντας ιδιαίτερα θετικοί στο νέο αυτό ξεκίνημα που επιχειρεί η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Δανού τεχνικού.

Εκεί συνάντησαν κάποιους φίλους της κλαμπ που τους ζήτησαν φωτογραφίες, αλλά και αυτόγραφα και φυσικά δεν θέλησαν να τους χαλάσουν χατίρι.