Ατρόμητος: Ο Μπάκου είναι κοντά στη Νέφτσι
Ο Μακανά Μπάκου έκανε τρομερή σεζόν στον Ατρόμητο και τώρα προσπαθεί να την εξαργυρώσει.
Ο 28χρονος (8/4/98) Γερμανός με καταγωγή από τη Λ.Δ. του Κονγκό εξτρέμ, σε δύο χρόνια στον Ατρόμητο είχε 74 αγώνες, 20 γκολ και 13 ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 40 παιχνίδια, 13 γκολ και 10 ασίστ.
Οι Περιστεριώτες έχουν πρόθεση να τον κρατήσουν, αλλά ο Μπάκου ως ελεύθερος αναζητεί ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Η τουρκική Κοτσαέλισπορ ήταν κοντά στην απόκτησή του, όμως, σύμφωνα με ποστάρισμα δημοσιογράφου από το Αζερμπαϊτζάν, ο Μπάκου πλέον είναι κοντά στο να μετακομίσει στη Νέφτσι Μπακού, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος.
Neftçi are expected to complete the signing of Pescara defender 🇬🇵 Andrew Gravillon in the coming hours.
The Oilers are also targeting Atromitos winger 🇩🇪 Makana Baku and are expected to make a move once he becomes a free agent.— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) June 21, 2026
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