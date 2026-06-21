Ο Ατρόμητος αποφάσισε να ανακοινώσει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη χρονιά, με ένα τρυφέρο βίντεο εμπνευσμένο από τη γιορτή του πατέρα.

Ο Ατρόμητος αποφάσισε σήμερα Κυριακή (21/06) να ανακοινώσει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027, μέρα η οποία συμπίπτει με τη γιορτή του πατέρα.

Έτσι λοιπόν, ο σύλλογος από τα δυτικά προάστια εμπνευσμένος από την σημερινή γιορτή έφτιαξε ένα βίντεο, στο οποίο συμμετείχαν οι μικροί φίλοι της ομάδας και εξιστορούσαν τους λόγους για τους οποίους αγαπούν τους πατεράδες τους ή αλλιώς τους δικούς τους σουπέρ ήρωες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρόμητου

«Πίσω από κάθε παιδί που ονειρεύεται, υπάρχει ένας πατέρας που πιστεύει. Σήμερα λέμε ένα μεγάλο "σ' αγαπώ" στον σούπερ ήρωα της καθημερινότητάς μας, σε αυτόν που μας κάνει να ξεκαρδιζόμαστε, σε αυτόν που μας πήρε από το χέρι και μας πήγε πρώτη φορά στο γήπεδο... Αυτή είναι η απόλυτη αγάπη... Διαρκείας! Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου! Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες στα παιδιά και στους γονείς που συμμετείχαν στη δημιουργία του βίντεο».