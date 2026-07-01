Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό: Με Μουτουσαμί βασικό οι Λεοπαρδάλεις
Με ελληνικό στοιχείο ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Λ.Δ του Κονγκό για την αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία. Οι δυο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρομήτου να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές για τις Λεοπαρδάλεις. Αντίθετα στον πάγκο έμεινε το δίδυμο της ΑΕΛ Novibet, Μπατουμπινσικά και Κακουτά.
Από την πλευρά της η Αγγλία ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Πίφορντ κάτω από τα δοκάρια και με αμυντική τετράδα τους Σπενς, Κόνσα, Γκουέχι και Ο΄Ράιλι.
Στον άξονα δεσπόζουν τα ονόματα των Άντερσον και Ράις, ενώ ο Μπέλιγχαμ θα κινείται μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Στα άκρα είναι ακροβολισμένοι οι Ράσφορντ και Μαντούεκε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Χάρι Κέιν.
Αγγλία: Πίκφορντ, Σπενς, Κόνσα, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Ράσφορντ, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε, Κέιν
Our team news for DR Congo! 🗞️ pic.twitter.com/eNjGs5VjeD— England (@England) July 1, 2026
Λ.Δ Κονγκό: Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα, Εμπεμπά, Τουανζέμπε, Μζουακού, Μουτουσαμί, Εμουκαού, Σαντίκι, Εμπουκού, Τσιπένγκα, Γουισά
📢 La Compo 🐆🇨🇩— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) July 1, 2026
🆚 Angleterre
🏟 Atlanta Stadium – Atlanta
🕘 Coup d’envoi : 17H00 (Kinshasa)
🧤 Mpasi
🛡 Wan Bissaka – Tuanzebe – Mbemba (C) - Masuaku
⚙️ Mukau – Moutoussamy – Sadiki
⚡ Mbuku – Wissa - Cipenga
Tous derrière nos Léopards ! 🐆💪🏾🇨🇩#AllezLesLéopards pic.twitter.com/ZLimtAX5o2
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