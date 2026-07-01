Η Κοτσαέλισπορ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μακανά Μπάκου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παρελθόν από τον Ατρόμητο αποτελεί και επίσημα ο Μακανά Μπάκου. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είναι και με τη «βούλα» πλέον παίκτης της τούρκικης Κοτσαέλισπορ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 28χρόνος μέσος εντάχθηκε στον αθηναϊκό σύλλογο το καλοκαίρι του 2024 και μέσα σε δύο σεζόν με το «Αστέρι» κατέγραψε 74 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα 20 γκολ και 14 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κοτσαέλισπορ:

«Καλώς ήρθες στην Κοτσαέλισπορ, Μακάνα Μπακού! Υπογράφηκε διετές συμβόλαιο μεταξύ της ομάδας μας και της Μακάνα Μπακού. Ευχόμαστε στον παίκτη μας κάθε επιτυχία κάτω από το ιερό μας έμβλημα!».