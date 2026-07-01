Μπάκου: Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κοτσαέλισπορ
Παρελθόν από τον Ατρόμητο αποτελεί και επίσημα ο Μακανά Μπάκου. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είναι και με τη «βούλα» πλέον παίκτης της τούρκικης Κοτσαέλισπορ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Ο 28χρόνος μέσος εντάχθηκε στον αθηναϊκό σύλλογο το καλοκαίρι του 2024 και μέσα σε δύο σεζόν με το «Αστέρι» κατέγραψε 74 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα 20 γκολ και 14 ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κοτσαέλισπορ:
«Καλώς ήρθες στην Κοτσαέλισπορ, Μακάνα Μπακού! Υπογράφηκε διετές συμβόλαιο μεταξύ της ομάδας μας και της Μακάνα Μπακού. Ευχόμαστε στον παίκτη μας κάθε επιτυχία κάτω από το ιερό μας έμβλημα!».
Kocaelisporumuza hoş geldin Makana Baku! 💪🏻— Kocaelispor (@Kocaelispor) July 1, 2026
Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/FuMkyZrd9p
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