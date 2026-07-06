Ατρόμητος: Ομάδα από το Μεξικό θέλει τον Μουτουσαμί

Ατρόμητος: Ομάδα από το Μεξικό θέλει τον Μουτουσαμί

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Ατρόμητος: Ομάδα από το Μεξικό θέλει τον Μουτουσαμί

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Στα ραντάρ μεξικανικής ομάδας φαίνεται να έχει μπει ο Σαμουέλ Μουτουσαμί με την Κλαμπ Αμέρικα να θέλει τον μέσο του Ατρομήτου.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήταν από τις χώρες που ξεχώρισαν στο Μουντιάλ που συνεχίζεται στα γήπεδα των Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού. Αυτό φυσικά σημαίνει πως οι παίκτες της έχουν προσελκύσει επάνω τους πολλά βλέμματα.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν ήταν και ο Σαμουέλ Μουτουσαμί . Ο μέσος του Ατρομήτου με τον οποίο έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο βρίσκεται στα ραντάρ της Κλαμπ Αμέρικα σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.

Μάλιστα τονίζεται πως οι Περιστεριώτες αναμένεται να ζητήσουν 1.2 εκατομμύρια προκειμένου να τον παραχωρήσουν στην ομάδα από το Μεξικό.

@Photo credits: INTIME
     

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