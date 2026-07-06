Ατρόμητος: Ομάδα από το Μεξικό θέλει τον Μουτουσαμί
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήταν από τις χώρες που ξεχώρισαν στο Μουντιάλ που συνεχίζεται στα γήπεδα των Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού. Αυτό φυσικά σημαίνει πως οι παίκτες της έχουν προσελκύσει επάνω τους πολλά βλέμματα.
Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν ήταν και ο Σαμουέλ Μουτουσαμί . Ο μέσος του Ατρομήτου με τον οποίο έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο βρίσκεται στα ραντάρ της Κλαμπ Αμέρικα σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.
Μάλιστα τονίζεται πως οι Περιστεριώτες αναμένεται να ζητήσουν 1.2 εκατομμύρια προκειμένου να τον παραχωρήσουν στην ομάδα από το Μεξικό.
🚨 🇲🇽Un club mexicain mise sur Samuel Moutoussamy !— rdc news foot ✊🏾 (@Rdc_News5) July 6, 2026
Après la Coupe du Monde, le club du Mexico « Club America » s’intéresse sur le milieu de la RDC, Moutoussamy.
Le joueur est actuellement lié avec le club grec d’Atromitos et sa clause libératoire est estimée à 1,20 millions… pic.twitter.com/aNIvCJqQ4R
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