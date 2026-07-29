Νίστρουπ: «Δεν θα αλλάξουμε πολλά, ελπίζω να δω πολλές πράσινες φανέλες στο γήπεδο»

Όσα είπαν οι Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφαν Ντε Φράι στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ήρεμος και με αυτοπεποίθηση στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τον Πάκσι την Πέμπτη (30/07-21:30) για τη ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, που θα κρίνει ποιος από τους δύο θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1946.

Ο Δανός τεχνικός προμήνυσε πως δεν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές αναφορικά με το πλάνο της ομάδας, αφού θεωρεί πως λειτούργησε αρκετά καλά στην Ουγγαρία, ωστόσο θα γίνουν ορισμένες προσαρμογές σε κάποια πράγματα που θεωρούσαν ότι μπορούσαν να κάνουν καλύτερα.

Όσον αφορά το πρώτο του ματς μπροστά στον κόσμο της ομάδας τόνισε πως περιμένει να δει πολλές πράσινες μπλούζες στις εξέδρες του ΟΑΚΑ και τον κόσμο να σπρώξει την ομάδα του στη νίκη.

Για το ματς με την Πάκσι και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα:

«Εγώ και το σταφ έχουμε αναλύσει πολύ καλά την Πάκσι. Είναι μία ομάδα που έχει παίξει πολλά λεπτά μαζί και με τον ίδιο προπονητή. Πιέζουν καλά ψηλά, είναι καλοί στις στατικές φάσεις. μάχονται. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλό ή κακό το αποτέλεσμα. Μας δίνει όμως ένα πλεονέκτημα. Είμαστε το φαβορί και θέλουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας»

Για τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ματς και το ντεμπούτο του μπροστά στον κόσμο:

«Όταν οι παίκτες έχουν μία μεγάλη ευκαιρία όλοι θέλουν να σκοράρουν. Οι παίκτες θέλουν να τα πάνε καλύτερα εκεί αύριο. Δεν είναι όμως οι τελικές που φτιάχνεις, αλλά κι εκείνες που δέχεσαι. Ελπίζω πως θα τα πάμε καλύτερα αύριο στο να κάνουμε γκολ τις τελικές μας.

Ελπίζω να δω πολλές πράσινες μπλούζες αύριο στο γήπεδο, να μας ωθήσουν στη νίκη. Θα υπάρξουν πάνω κάτω, νίκες και ήττες, είμαι σίγουρος ότι εκείνοι θα είναι πάντα στο πλευρό μας. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές, εκεί θα τους χρειαστούμε σίγουρα».

Για τυχόν αλλαγές για το ματς με την Πάκσι

«Δεν νομίζω πως θα αλλάξουμε πολλά. Τα πήγαμε καλά στο πρώτο ματς δημιουργώντας αρκετά. Ο αντίπαλος δεν είναι μία εύκολη ομάδα. Θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές αύριο, γιατί είναι καλή ομάδα. Θα δούμε κάποια πράγματα που είδαμε στο πρώτο ματς και θεωρούμε πως μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά όχι μεγάλες αλλαγές».

Για τον βαθμό που έχει περάσει η φιλοσοφία του στην ομάδα

«Δεν υπάρχει προπονητής που θα περάσει τη φιλοσοφία του στην ομάδα σ' ένα επίσημο ματς. Αυτό μπορεί να πάρει μήνες ή και μία ολόκληρη σεζόν. Δεν περιμένουμε να είμαστε τέλειοι σε κάθε κατάσταση που θα προκύψει στο ματς. Χρειαζόμαστε χρόνο. Πρέπει να πάρουμε όμως και τα αποτελέσματα, αυτό το διάστημα που δουλεύουμε την ομάδα.

Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε τα ματς στην Ευρώπη και στην αρχή του πρωταθλήματος μέχρι να είμαστε έτοιμοι».

Ντε Φράι: «Είμαι ο παίκτης με τις λιγότερες εμπειρίες στα καλοκαιρινά προκριματικά»

Για το πόσο διαφορετική περιμένει αύριο την ομάδα και την αποδοχή που έχει από τον κόσμο της ομάδας:

«Μεγάλη τιμή που είμαι αρχηγός και τεράστια υπευθυνότητα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος με όσα που προσφέρει το επιτελείο και η ομάδα. Τα μηνύματά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι παίκτες και καλύτερη ομάδα. Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Έχουν δυνατότητες. Είμαστε ενθουσιασμένοι με το παιχνίδι αύριο, θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση και να βρεθούμε στον επόμενο γύρο».

Για τα συναισθήματά του στο νέο ξεκίνημα:

«Είναι μεγάλη τιμή όπως είπα και πριν. Ήταν λίγο έκπληξη, αλλά λογική συνάμα η εξέλιξη αυτή. Θα δουλεύω κάθε μέρα για να γίνομαι καλύτερος και να βοηθάω την ομάδα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος για μένα».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός:

«Είμαι ο παίκτης με τις λιγότερες εμπειρίες στα καλοκαιρινά προκριματικά. Σαν ομάδα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προετοιμαστούμε κατάλληλα απέναντι στον αντίπαλο. Ο προπονητής μας ετοιμάζει πολύ καλά για τα παιχνίδια αυτά. Δεν πρέπει να σκεφτούμε τι παιχνίδι είναι αυτή και σε ποια στιγμή στη σεζόν βρισκόμαστε. Πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας».